HBO lanzó el tráiler de “Robin Williams: Come Inside My Mind” (Robin Williams ven a mi mente), documental basado en la vida del fallecido actor ganador del Oscar.

El documental proveerá una mirada íntima a la vida y obra de Williams, un maestro del escenario y la comedia y ganador de numerosos premios gracias a cintas como “La sociedad de los poetas muertos”, “Good Will Hunting”, “The birdcage” y “Mrs Doubtfire”, entre otras.

Tráiler de "Robin Williams: Come Inside My Mind" (2018) (Video: YouTube)

Robert Williams se suicidó el 11 de agosto del 2014 a los 63 años de edad. El actor había sido diagnosticado con el mal de Parkinson, pero su autopsia reveló que sufría un caso severo de demencia.

El actor reapareció en la televisión con la comedia "The Crazy Ones" (2013). Williams, que ganó el Óscar por "Good Will Hunting", debería aparecer en la tercera parte de "Una noche en el museo" retomando su rol como Theodore Roosevelt. También había firmado para volver a ser Mrs. Doubtfire en la secuela de la película que será dirigida por Chris Columbus.