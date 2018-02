Sarah Jessica Parker visitó el programa de Andy Cohen y habló por primera vez de las declaraciones de Kim Cattrall, quien aseguró que las protagonistas de "Sex and the City" nunca fueron amigas en la vida real. La entrevista está disponible en YouTube.

"Me rompió el corazón", afirmó Sarah Jessica Parker cuando Andy Cohen le preguntó cómo se sintió cuando Kim Cattrall habló duramente sobre sus compañeras de reparto, en especial sobre ella.

"Lo que Kim dijo me decepcionó, porque (su descripción) no se ajusta a la forma en la que yo recuerdo nuestra experiencia en ('Sex and the City'). Es triste. Yo pienso que lo que nos une de esta experiencia singular, es un vínculo profesional, pero ese vínculo se volvió personal por el tiempo que estuvimos juntas", dijo Parker.

"Pero no quiero que esto eclipse lo que hicimos durante muchos años. La gente realmente entabló una conexión (con el programa) y eso es un privilegio", declaró la actriz que interpretó a Carrie Bradshaw, como se aprecia en este clip de YouTube.

UNA MUERTE CON PROPÓSITO

Desde hace muchos años se especula con la posibilidad de una tercera película de "Sex and the City", pero la negativa de Kim Cattrall, según reportes de la prensa, es lo que no permite que el proyecto se concrete.

Por ello durante su entrevista con Sarah Jessica Parker, Andy Cohen le preguntó sobre la posibilidad de que Samantha Jones, el personaje de Cattrall, muera.

"Creo que una vez que todos hayan experimentado el proceso de duelo, entonces Michael Patrick King (productor y escritor de la serie) puede volver atrás y reflexionar sobre lo que él podría querer hacer y cómo podría querer proceder. ¡Esa es la respuesta más clara que he dado hasta ahora!", afirmó la actriz en este clip de YouTube compartido por el programa de TV de Cohen.

Sarah Jessica Parker también reaccionó ante la posibilidad de que Sharon Stone asuma el rol de Samantha. "No eres la primera persona que piensa en ella y creo que sería una idea muy interesante", afirmó la actriz.

Sharon Stone. (Foto: Agencias) Sharon Stone sería una buena Samantha Jones, según Sarah Jessica Parker. (Foto: Agencias)

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall fueron parte del reparto estelar de "Sex and the City", serie de TV que emitió HBO de 1998 al 2004. El programa tuvo dos películas. La primera estrenada en 2008 y la segunda en 2010.