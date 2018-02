Uma Thurman rompió el silencio. La reconocida actriz de Pulp Fiction y de Kill Bill I y II habló por primera vez este sábado de sus "malos momentos" como mujer en esa jungla de luces y apariencias llamada Hollywood.

En una extensa entrevista publicada en The New York Times, Thurman reveló que fue violada, a los 16 años, por otro actor y que a lo largo de su carrera fue víctima del machismo, del abuso de poder y de la intolerancia masculina.

Pero sus denuncias no quedaron ahí.

Uma Thurman, de 47 años, habló también sobre su experiencia con el defenestrado todopoderoso productor Harvey Weinstein, quien ha sido denunciado por decenas de mujeres en los últimos tiempos, y cuyo caso ha dado lugar a una de las mayores revelaciones sobre los entresijos del sexo y el poder en el mundo del espectáculo.

Y lanzó, también, un cuestionamiento feroz contra Quentin Tarantino, el director de Pulp Fiction y de Kill Bill I y II, a quien acusó de poner en riesgo su vida durante una de las filmaciones.

Pero ¿en qué consisten las denuncias de Thurman y por qué son relevantes?

Las revelaciones

No es la primera vez que la actriz se dirige en contra del productor de algunas de las películas más importantes en las que ella participó.

En noviembre pasado, en un mensaje por el día de Acción de Gracias en su cuenta de Instagram, la actriz afirmó estar alegre por cómo el mundo de Weinstein se había venido abajo tras las sucesivas acusaciones de acoso sexual.

"Me alegro que sea despacio, no mereces una bala", escribió.

Concluyó su mensaje con un anuncio críptico que prometía una revelación mayor: "Cuando esté lista, diré lo que tengo que decir... estén atentos".

Más de dos meses después, Uma Thurman dio el paso.

Pero no solo para hablar sobre Harvey Weinstein, sino que abrió el abanico desde el abuso sexual hasta el de poder e influencias por varios hombres reconocidos de Hollywood.

Thurman reveló que fue agredida sexualmente cuando era menor de edad, al comienzo de su carrera, por otro actor (que no se nombra) quien la "coaccionó" para llevársela a la cama.

"Traté de decir que no, lloré, hice todo lo que podía hacer. Me dijo que la puerta estaba cerrada con llave, pero nunca corrí y probé la perilla. Finalmente fui obediente", contó.

"Cuando llegué a casa, recuerdo que me paré frente al espejo y me miré las manos y estaba enojada con ellas por no estar ensangrentadas o magulladas".

El caso Weinstein

El incidente con Weinstein, según contó, tuvo lugar en una suite en el Hotel Savoy de Londres, tras el éxito de Pulp Fiction en 1994, producida por él.

Golpean a Harvey Weinstein durante salida de restaurante Harvey Weinstein.

"Me empujó. Intentó ponerse sobre mí...Hizo todo tipo de cosas desagradables. Pero en realidad, no logró colocarse sobre mí y forzarme. Te vuelves como un animal escabulléndote, como un lagarto", recordó.

De acuerdo con su versión, un día después recibió un ramo de flores del productor con una nota que decía "Tienes grandes instintos".

Thurman reconoció que su carrera no fue afectada por el incidente: los asistentes de Weinstein siguieron llamándola para nuevos proyectos cinematográficos.

Una vocera del productor, quien está en rehabilitación para curarse de una supuesta adicción al sexo, emitió un comunicado para desmentir la historia.

"El señor Weinstein reconoce haber tenido una situación incómoda hace 25 años con Thurman en Inglaterra por malinterpretar sus señales tras un coqueto intercambio en París, por lo que inmediatamente se disculpó y lo lamentó profundamente", indica el mensaje.

"Sin embargo, las afirmaciones sobre ser agredida físicamente son falsas. No hubo contacto físico durante la incómoda situación y Weinstein está triste y desconcertado por los motivos por los que Thurman... esperó 25 años para hacer públicas estas acusaciones", agrega.

¿Qué hay de Quentin Tarantino?

Thurman también detalló los motivos de su ruptura con Quentin Tarantino, quien, junto con Weinstein, filmó Pulp Fiction y Kill Bill, dos de las películas más exitosas de la actriz.

El proyecto de Quentin Tarantino está todavía en una fase muy embrionaria. (Foto: Agencias) Quentin Tarantino. (Foto: Agencias)

Lo acusó de "intento de asesinato" por obligarla a conducir un automóvil con un desperfecto para la famosa escena del accidente automovilístico en Kill Bill 1.

La actriz alegó que había problemas conocidos con el vehículo y que Tarantino se puso "furioso" ante la insistencia de ella de que usaran un doble durante el rodaje, y la obligó a conducirlo.

"Quentin vino a mi trailer y no quería escuchar. Estaba furioso porque estaba costándole mucho tiempo, pero yo estaba asustada. Me dijo ´Te prometo que el carro está bien. Es una carretera recta. Tienes que alcanzar los 65 kilómetros por hora porque sino tu pelo no ondeará como debe y te haré repetirlo´... Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena", afirmó.

Como resultado, tuvo un accidente que puso en riesgo su vida.

""El volante me presionaba la barriga y mis piernas estaban atascadas debajo de mi. Sentí un dolor abrasador y pensé ´no voy a volver a caminar´. Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas dañadas y una contusión quise ver el coche, estaba muy enfadada. Tuve una tremenda pelea con Quentin y le acusé de haber intentado matarme. Se enfadó mucho porque, supongo que comprensiblemente, él no sentía que hubiese intentado algo así", contó.

Denunció, además, que después el estudio le impidió ver el coche e hicieron todo lo posible para evitar que ella los demandara.

"Harvey me agredió sexualmente, pero eso no me mató", alegó, casi al final de la entrevista, en alusión al accidente por el que responsabilizó al director.

"Personalmente, me ha tomado 47 años entender que las personas que son malas conmigo no están enamoradas de mí. Tomó mucho tiempo porque creo que, desde niñas, estamos condicionados a creer que la crueldad y el amor de alguna manera tienen una conexión, pero ese es el tipo de época del que necesitamos evolucionar", concluyó.

Tarantino aún no ha emitido ninguna declaración pública sobre las denuncias de Thurman.