La pareja del momento. Este 1 de junio, el actor británico Tom Holland celebra su cumpleaños número 26 y su novia Zendaya no dudó en enviarle un mensaje muy especial a través de redes sociales.

En una publicación de Instagram, la actriz le dedicó una corta frase al protagonista de “Spider-Man: No Way Home”. “El más feliz de los cumpleaños al que me hace la más feliz”, se lee en el post que está acompañado de una fotografía de ambos a blanco y negro.

La publicación ya cuenta con más de 5 millones de ´likes´ y ha sido comentado por otros artistas como Rachel Zegler, Kehlani, Holly Robinson y Asia Jackson, entre otros.

Cabe recordar que los rumores de un noviazgo entre los actores fueron confirmados a mediados del año pasado, cuando fueron captados por Page Six besándose en un auto. Ambos habían visitado a Claire Stoermer, la madre de la actriz, quien reside en el vecindario de Silver Lake en Los Ángeles.

Posteriormente, Tom Holland manifestó a la revista GQ que “una de las desventajas de la fama es que tu intimidad ya no está́ realmente bajo tu control, y un momento que piensas que se va a quedar entre dos personas que se quieren se está́ compartiendo con todo el mundo”. Agregó que “no es algo sobre lo que pueda hablar sin ella. La respeto demasiado. No es mi historia. Es nuestra historia. Y ya contaremos lo que sea cuando estemos preparados para hacerlo juntos”.

Por su parte, cuando Zendaya fue consultada sobre su relación con su coprotagonista, la actriz precisó que “el sentimiento que compartimos es que cuando quieres a alguien, cuando alguien te importa, desearías que algunos momentos o cosas fueran sólo para los dos... Creo que querer a alguien es sagrado y especial, algo con lo que lidiar y atravesar y experimentar y disfrutar con la otra persona”.