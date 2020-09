La actriz Zendaya Maree Stoermer Coleman, conocida simplemente como Zendaya ,ha mostrado madurez desde que inició su carrera en la actuación con tan solo 13 años. Por aquellos años interpretó a Rocky Blue en la serie de Disney Channel “Shake It Up” (2010 - 2013). Luego de esa ficción que la lanzó a la fama, tuvo una participación en el concurso “Dancing with the Stars”, en la que quedó en el segundo lugar, mostrando que también tiene dotes para el baile. A pesar de ser una ex chica Disney nunca ha sido vinculada con ningún escándalo, algo que es bien común con los ex actores de esa casa televisiva. Pero como muchos de ellos también fue víctima de bullying.

BULLYING

Durante una entrevista con la revista New You Magazine en el 2016, reveló que había sufrido de bullying en el colegio. “Se burlaban de mí, pero no me importaba mucho porque yo estaba contenta con quien era. Es mucho más difícil y extenuante pretender constantemente ser algo que no eres. Es mejor y más relajante ser tú”, explicó.

“Mis padres y mi familia me enseñaron cuando era niña a amarme a mí misma”, dijo la actriz y cantante en su artículo de portada New You.

“Y es lo mismo hoy, hay ciertas cosas que no me molestan. Solo me concentro en ser una buena persona. Siempre fui muy consciente del mundo y nunca me protegí de las cosas negativas que estaban ahí fuera. Siento que si proteges a tus hijos de todo, un día van a salir al mundo solos y tendrán que resolverlo. No puede darles una prueba si nunca les enseñó nada de lo que está en la prueba. Van a fallar. Tienes que preparar a las personas y, a veces, eso es solo ser honesto con ellos y hacerles saber las cosas antes”, agregó.

La actriz Zendaya con 24 años se encuentra triunfando en Hollywood (Angela Weiss / AFP)

También explicó que algo que le molesta mucho es la edición de fotos de forma excesiva. “No existe lo feo. Esa es una palabra que realmente no entra en mi vocabulario. Si hay alguna definición para ser perfecto, eres perfecto para ser tú mismo “, dijo Zendaya en aquellos años.

Para Zendaya siempre ha sido importante mostrarse de forma responsable en las redes sociales sin dejar de una joven libre y auténtica. “Tengo muchos jóvenes en Instagram y Twitter que me buscan en busca de orientación e inspiración. Me siento responsable de ser real con ellos, honesto con ellos e inspirarlos y ayudarlos en todo lo que pueda mientras sigo aprendiendo y descubriendo quién soy, comentó.

CARRERA EXITOSA

A pesar del agujero negro que parece ser Disney para algunos de los artistas que crecen y se desarrollan entre sus sets, Zendaya parece haberse salvado de caer en escándalos, ha sabido adaptarse y coger los papeles más adecuados a su edad y ha evolucionado como mujer y como actriz sin caer en vicios.

No le sucedió lo mismo a Miley Cyrus, Britney Spears o Lindsay Lohan que no supieron cómo manejar la fama al día a día y a sus nuevos compromisos profesionales. Y sin que eso sea malo o afectaran su calidad como actrices, estuvieron en varios escándalos que las vinculaban con drogas y alcohol. Algunos de los ex chicos Disney incluso tuvieron un paso por la prisión por sus escandalosas vidas.

Con casi 78 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, a Zendaya la fama no le ha hecho volar hasta paraísos incontrolados y continúa manteniendo la cabeza firme y los objetivos claros.

La actriz y cantante se ha formado en el California Shakespearian Theatre, en el que su madre trabajó, en su día contó durante una entrevista para EFE que conseguir el papel de Michelle en “Spider-Man Coming.Home” fue un “sueño hecho realidad”.

Zendaya es considera una ícono de la moda. (Foto: Isabel Infantes / AFP)

Zendaya se considera perfeccionista, y esa podría ser la clave para verla siempre tan metida en sus personajes. No importa si es un protagónico o un papel pequeño, da todo de sí para convencer al público. Aunque a veces esas ganas de hacer todo perfecto le jueguen malas pasadas.

“Todo el mundo tiene miedo de algo. Soy Virgo, por eso soy perfeccionista y tengo miedo de no ser perfecto; de las cosas que fallan o no van tan bien como creo que debería. Esa es una batalla constante que tengo conmigo mismo porque me mantengo con estándares muy altos y quiero ser tan bueno”, dijo a New You.

El último éxito como intérprete de Zendaya ha sido serie “Euphoria”, historias y vidas intensas de un grupo de adolescentes con problemas de ansiedad y drogas donde la actriz vuelve a poner de manifiesto su faceta musical, en el capítulo final con el tema “All for us”, del compositor de la serie. Pronto la veremos en la película “Dune”, en donde seguramente realizará una gran interpretación, como ya nos tiene acostumbrados.