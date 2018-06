Zoe Saldaña, la actriz talismán de la taquilla en Hollywood, cumple 40 años

Descomunales éxitos de Hollywood como "Avatar", las películas de Marvel o "Star Trek" tienen un brillo caribeño en común: el de la actriz Zoe Saldaña como estrella de su reparto, que hoy cumple 40 años convertida en una de las grandes figuras latinas del cine actual.

Con ascendencia dominicana por su padre y puertorriqueña por su madre, Saldaña (Passaic, EE.UU., 1978) puede presumir de haber participado en dos de las películas más taquilleras de la historia: "Avatar" (2009), que con 2.788 millones de dólares es la cinta con mayores ingresos; y la reciente "Avengers: Infinity War" (2018), que ya es la cuarta de esta exclusiva lista con 2.020 millones .

Si a ello se le unen "Guardians of the Galaxy" (2014) y "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017), con 773 millones de dólares y 864 millones, respectivamente, queda claro que esta actriz es un talismán para reventar taquillas en todo el mundo.

La versatilidad y carisma de Zoe Saldaña, que sigue los pasos de otras ilustres latinas en Hollywood como Rita Moreno o Salma Hayek, le han llevado a trabajar con directores de la talla de James Cameron en "Avatar", Steven Spielberg en "The Terminal" (2004) o J.J. Abrams en "Star Trek" (2009), película con la que inició su andadura en esta famosa saga de ciencia-ficción.

"Si a esa niña que hacía teatro en Brooklyn le dicen que iba a llegar aquí, no lo iba a creer (...). No porque no creyera en mí misma, sino porque no podía pagarme un billete de avión por entonces", dijo Saldaña, entre risas, cuando recibió el pasado 3 de mayo su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood, donde estuvo acompañada por James Cameron o la actriz Mila Kunis.

Esa niña, que creció entre Nueva York y la República Dominicana y que estudió baile y teatro, se abrió camino en el cine a partir de largometrajes como "Center Stage" (2000) o "Crossroads" (2002) y con un papel secundario en "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" (2003).

Casi dos décadas después, Saldaña ya está metida al cien por cien en las cuatro películas que darán continuidad a "Avatar", uno de los proyectos más ambiciosos que se hayan afrontado nunca en la gran pantalla y para el que James Cameron dice contar con una "fuerza de la naturaleza", según su propia definición de la intérprete en la ceremonia por su estrella en el Paseo de la Fama.

"Es la dueña del espacio exterior. La reina del universo", añadió el realizador de "Titanic" (1997), que espera estrenar la segunda película de la saga "Avatar" en diciembre de 2020.

Mientras tanto, Saldaña sigue saboreando el triunfal recorrido de "Avengers: Infinity War", la culminación del entramado narrativo de las películas sobre los cómics de Marvel y una cinta en la que su personaje, Gamora, tenía un especial protagonismo por ser la hija de Thanos (Josh Brolin), el villano más temible del universo.

Gamora ya había gozado de las simpatías y el cariño de los fans de Marvel por las películas de "Guardians of the Galaxy", donde su serena presencia contrastaba con las alocadas y retrofuturistas aventuras de la pandilla intergaláctica.

Madre de tres niños junto al italiano Marco Perego, con quien se casó en 2013, Saldaña es también conocida por su activismo fuera de la pantalla a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y del respeto a los inmigrantes.