"Yo soy": imitadora de Mon Laferte sorprende al jurado |VIDEO

Milagros Núñez superó los nervios de la primera vez y consiguió ingresar a la segunda etapa de "Yo soy". La joven se presentó por segunda vez en las audiciones en vivo del programa de Latina imitando a Mon Laferte y esta vez sí convenció al jurado.

Tras interpretar "Tormento" de Mon Laferte, Núñez consiguió ingresar a la siguiente etapa del programa de imitación y canto de Latina.

"La primera vez Adolfo Aguilar me puso nerviosa, pero esta vez vengo más preparada y tranquila", dijo Núñez al jurado antes de empezar a cantar.

CONQUISTÓ AL JURADO

Maricarmen Marín destacó la evolución de la joven, a quien felicitó por haber superado los inconvenientes que en una primera etapa le impidieron ingresar al programa.

"Me encanta cuando pasan este tipo de cosas, a veces por los nervios o el miedo al ridículo nos terminamos amarrando y no damos ese siguiente paso. Gracias por regresar, me gusta como cantas, aunque faltan algunas cosas de imitación; pero tienes mucho talento", dijo Marín.

"Te ha ido mucho mejor en los medios y en los agudos que en los graves. Sostener los graves es complicado, pero creo que hay material para trabajar. Me alegra que hayas regresado", agregó Ricardo Morán.

Marco Zignango, quien estuvo como jurado invitado en "Yo soy", destacó la voz de la joven y también aprobó su ingreso al siguiente nivel del programa.