El museo de ilusión óptica Infinity Park ha transformado sus instalaciones en una experiencia temática de terror y fantasía, denominada “Infinity Halloween”, que busca ofrecer un recorrido inmersivo y lleno de sorpresas en el Parque de la Amistad de Surco.

La propuesta, recientemente inaugurada y diseñada para todas las edades, combina los elementos característicos del museo como ilusiones ópticas, hologramas, luces y juegos interactivos con una ambientación de temática Halloween.

Infinity Halloween

Durante el recorrido, los asistentes interactúan con los “Crazy Infinity”, personajes inspirados en cuentos de terror. Estos guían a los visitantes a través de los diversos espacios del museo, ambientados para desafiar la percepción y generar una experiencia de entretenimiento.

Según los organizadores, el objetivo del espectáculo es “transformar la manera en que celebramos esta temporada”, buscando que el público experimente “adrenalina al máximo” y “algo único”.

El evento se desarrolla en el Parque de la Amistad, ubicado en Surco, y se presenta como una alternativa de entretenimiento para celebrar la temporada de Halloween.