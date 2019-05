Hija de Ricardo Montaner muestra orgullosa sus "imperfecciones" |FOTOS

La hija de Ricardo Montaner creció admirando y deseando tener las esbeltas figuras de prestigiosas modelos, y -en ese camino- se olvidó de quererse tal y como es. Pero eso se acabó.

Recientemente, Evaluna compartió una fotografía en Instagram, en la que luce orgullosa su cuerpo en bikini y destaca sus imperfecciones.

La hija del artista argentino acompañó la imagen con un alentador mensaje que promueve la autoaceptación y busca acabar con las presiones de la sociedad.

"Siempre quise tener el 'cuerpo perfecto'. El abdomen de tal persona, la piel de otra, las piernas largas y firmes como fulanita.... Y por andar comparando no pude disfrutar del cuerpo perfecto para mí. El mío, el que tengo, el que Dios diseñó especialmente y solamente para mí.

Sé que muchos me van a decir: "¿De qué te quejas si tu cuerpo está bien" o algo así, pero justamente ese es el problema, que cuando me miraba al espejo siempre veía lo que me faltaba y no lo que ya tenía", escribió la joven.

"Quiero aprovechar esta foto (que seguramente en otro momento no habría subido) para hacerles saber que amo mi cuerpo y estoy orgullosa de él tal cual es. Con mi tamaño minúsculo, mis caderas grandes, y mi barquito de papel navegando en estrías", culminó el texto.

Evaluna, de 21 años de edad, es protagonista de "Club 57", la nueva ficción juvenil de Nickelodeon.

La joven tiene gran aceptación en redes sociales. En Instagram supera los dos millones de seguidores.