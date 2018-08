Instagram: Natti Natasha y su peculiar versión del 'Kiki Challenge' | VIDEO

Natti Natasha se ha convertido en una de las exponentes femeninas más representativas del reggaetón tanto por sus canciones, su versatilidad y su sensualidad. Ahora, la cantante se sumó a una peculiar tendencia en redes.

La intérprete de los temas "No me acuerdo" y "Sin Pijama" se unió a la fiebre del 'Kiki Challenge' y compartió un video a través de sus historias de Instagram realizando este divertido reto.

Con el fondo musical de la canción 'Kiki do you love me' del rapero estadounidense Drake, Natti Natasha realiza unos sensuales movimientos de cadera mientras es maquillada.

"Cómo animarme para que me maquillen", dice el texto que acompaña al video en Instagram. En este material se puede ver el trabajo del maquillador personal de la artista, quien parece no molestarse por los movimientos de esta.

Cabe recordar que la cantante dominicana se encuentra en medio de una gira musical por Estados Unidos. Esta semana se presentará en la ciudad de Chicago, y a través de su cuenta en Instagram comparte las experiencias que vive en el país norteamericano.

De hecho, Natti Natasha es bastante activa en las redes sociales, en las que suele comparte su afición por los retos virales de moda. Hace poco se animó a realizar divertidos covers musicales de sus temas.



"¿Tenemos el poder de hacerlos bailar? Entonces las mujeres tienen poder. Gracias Chicago y Spotify. ¡Que vivan los latinos!", escribió Natti Natasha en una de sus últimas publicaciones.