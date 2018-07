Nicola Porcella reflexionó en torno a su vida a través de un post que compartió en Instagram. Y lo hizo tras conocerse que terminó su romance con la modelo Angie Arizaga.

"No sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora justo echado en mi cama estaba pensado que mi vida ha sido igual muchos años, pero después de un rato de analizar todo lo que me ha pasado me di cuenta de todo lo que he estado aprendiendo sin darme cuenta", inicia el texto escrito por la figura del 'reality show' "Esto es guerra".

"Aprendí que la vida es como una montaña rusa, tienes sus altos y bajos, pero uno elige si asustarse o disfrutarlo. Aprendí a levantarme después de cada caída que tuve. Aprendí que los amigos no son los que te llaman siempre los fines de semana, sino los que te llaman de vez en cuando solo para preguntarte ¿cómo estás?", continúa el extenso mensaje.

"Aprendí que un 'te amo' puede demorar años en salir del corazón y desaparecer en minutos. Aprendí que nada es para siempre. Aprendí que lo más importante en la vida es la familia. Aprendí cómo ser papá y amar a alguien más que a uno mismo. Aprendí que hay personas que dicen quererte y se van, y otras que no lo dicen pero están", añade.

"Aprendí a convivir con la soledad y la hice mi aliada. Aprendí a valorar las cosas pequeñas de la vida. Aprendí a crecer sin dejar de ser un niño. Aprendí que nadie es imprescindible en esta vida. Aprendí que la vida es una y no hay que tenerle miedo al futuro, sino prepararse. Aprendí a agradecer por todo lo que Dios me da. Aprendí a perdonar a pesar del daño que hicieron. Y lo más importante es que aprendí a quererme", finaliza Nicola Porcella.

Hace algunos días, Angie Arizaga confirmó que su romance con el capitán de "Esto es guerra" llegó a su fin. La modelo aclaró que la separación se dio en buenos términos.

Hace un tiempo dejé de hablar de mi vida privada, porque intento mantenerla privada. Hace poquito terminé con Nicola (Porcella) pero está todo súper", manifestó Angie.

Los rumores sobre su ruptura se daban desde hace semanas ya que no se veía a la pareja juntos. Lejos de lamentarse por su ruptura sentimental, Angie Arizaga aseguró estar tranquila, al igual que su ex pareja, Nicola Porcella.