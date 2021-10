La bailarina y empresaria, Isabel Acevedo está evaluando congelar sus óvulos para poder ser madre en el futuro. Aseguró que la maternidad le nació cuando cumplió 26 años y se considera una mujer con mucha paciencia y cercana a sus sobrinos.

Así lo reveló, tras participar en las grabaciones del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, edición que se verá este domingo a las 7 de la noche por América TV, donde se enfrentará a su amiga Gabriela Herrera.

“Creo que la maternidad nació en mí desde que tengo veintiséis años, tengo mucha paciencia, mis sobrinos son muy pegados a mí, me aman... Actualmente, no me siento en una etapa para ser mamá, siento que mi edad perfecta sería a los 34 o 35 años. Ahora quiero vivir, conocer, trabajar y tener cosas más estables y, a partir de eso, ya podría tener un bebe”, expresó a la prensa, Isabel Acevedo.

“No sería mala idea congelar mis óvulos porque yo prefiero estar más preparada psicológicamente y disfrutar un poco más la etapa en la que estoy ahora, tengo varias amigas que lo han hecho, las mujeres tienen un riesgo de embarazo a una edad más avanzada, así que, si se da la oportunidad de congelar mis óvulos no tendría problema”, añadió la joven empresaria.

Sobre su participación en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ aseguró haberse divertido junto a su madre y aunque les tocó preparar un plato complicado, logró demostrar sus dotes culinarias. Además, contó que le encanta engreír a su pareja cocinando.

“A mí me gusta engreír a mi pareja por el estómago, me gusta cocinarle, prepararle el desayuno. Mi otra manera de conquistar puede ser bailando o con mi energía. Soy una persona muy positiva, que trata de transmitir siempre la mejor energía tanto a mi pareja como a mi familia, o en el trabajo”, manifestó orgullosa.

