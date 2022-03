La empresaria y bailarina, Isabel Acevedo, se defendió de las acusaciones de Christian Domínguez, quien dejó entrever que ella lo alejó de su hijo Valentino mientras mantenían una relación.

“Yo perdono a todo el mundo, pero hay cosas que no voy a olvidar... Ese paso (de perdonarla) no va a pasar. No es porque me duela o no, es una decepción tan grande que hace que simplemente no existe”, comentó Christian Domínguez en ‘América hoy’.

Ante esas declaraciones, Isabel Acevedo salió al frente para aclarar que eso no es cierto. Es más, contó que ella no fue criada por su padre biológico y por eso no permitiría que un niño crezca sin una figura paterna.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí, ese tema lo cerré, pertenece al pasado. Y si él quiere tocarlo es su problema. Yo no fui criada por mucho tiempo por mi padre biológico. Yo tengo un padre a quien lo considero mi papá porque fue quien me crio, imagínate, yo tengo ese ejemplo”, señaló Isabel Acevedo en ‘América Espectáculos’.

“(¿No te gustaría que alguien este sin una imagen paterna?) Obvio. Yo lo corté y ya fue. Yo no puedo odiar... (Llamada) me mandaron a hacer ese reto, pero en mi cabeza no pasó que iba a hablar con él, pensé que era broma al final me quedé (congelada), pero él sabe que yo no me hago drama, para mí fue un momento como lo manejó con Vania, creo que debería ser así, para mí es cosa del pasado, estoy con mi novio, voy a trabajar”; agregó la joven.

También contó que su novio Rodney Rodríguez, quien radica en Estados Unidos, sabe sobre la reciente polémica que vive con Christian Domínguez y le aconsejó que no le haga caso. “Se ríe, me dice: ‘baby, no me hagas caso, igual si tú responde va a seguir y tú no quieres eso’. Él me conoce y eso es lo principal, la confianza”.

