Israel Dreyfus se convirtió en el primer eliminado de “El gran chef: Famosos, la academia”. Su breve participación en este reality de competencia gastronómica marcó su regreso a la televisión.

La Noche de Expulsados del viernes 26 de julio tuvo al modelo y empresario como el primer participante en abandonar el programa.

“A veces las ganas no son suficientes. Le di todo lo que pude. Me voy contento, adquirí cierto conocimiento y me doy cuenta de que hay quienes tienen más dificultades en la cocina y un proceso de aprendizaje más largo”, expresó.

En medio de la despedida, el jurado Javier Masías hizo una importante revelación al decir que comparte un vínculo familiar con el excombatiente: “Somos primos segundo y tenemos una relación muy distante”, enfatizó el periodista para luego dedicar palabras de ánimo a Israel.

Los salvados y la reacción de Matilde León





Sin embargo, la cantante Leslie Shaw, el creador de contenidos Phillip Chu Joy, así como la actriz peruana Matilde León obtuvieron su victoria, logrando pasar a una siguiente etapa.

Fue esta última que reaccionó sorprendida y notoriamente conmocionada por la eliminación de Israel, haciendo notar su desacuerdo con la decisión del jurado.

Como primer plato de la noche, los famosos tuvieron que preparar Tortilla de raya, un platillo aparentemente fácil de cocinar, pero que generó angustias en los participantes.

Al comenzar el segundo reto de la noche, los artistas tuvieron el reto de cocinar Pollo Cordon Bleu, plato que Dreyfus no logró cocinar ya que su proteína fue quemada.

“El gran chef: Famosos, la academia” se transmite de lunes a viernes a las 7:45 de la noche. Mientras que los sábados se emite a partir de las 9 p.m.