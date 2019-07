Ivana Yturbe acapara la atención por el estado de sus costosas zapatillas |VIDEO

Ivana Yturbe volvió a dar que hablar por llevar puesto el par de costosas zapatillas que le habría regalado el futbolista Jefferson Farfán; aunque en esta oportunidad lo que más llamó la atención fue el estado en el que estas se encontraban.

Durante su participación en el programa "En boca de todas", la ex reina de belleza fue invitada a desfilar para mostrar sus zapatillas de la marca Gucci, y al hacerlo, dejó ver que estaban sucias.

"Como no me las quito ni para dormir, no tengo tiempo de lavarlas", fue el comentario que hizo Ivana Yturbe, tras mostrar el calzado.

Ivana Yturbe luce zapatillas que le regaló Jefferson Farfán. (Video: YouTube)