La conductora de ‘América hoy’, Janet Baboza señaló que Anthony Aranda es el más antipático de los miembros del reality “Esto es guerra”. Es más, aseguró que no encaja en el programa de competencia.

Así lo señaló en el programa “Estás en todas”, donde diversas figuras de la farándula debían elegir al “antipático (a) del reality.

“Sin duda el más antipático que no encaja allí, yo no lo veo es Anthony Aranda. Primero que nada, tiene que olvidarse de Melissa, no existe porque está en otra faceta. Deja los gestos, que la ceja, la barba, esa ceja tiene vida propia”, ´manifestó entre risas Janet Barboza.

Pese al calificativo de “antipático” que usó para el bailarín, la conductora de televisión le dio algunos consejos para que permanezca más tiempo en el medio.

“Si quiere hacer carrera acá tiene que dedicarse a competir, tiene que ponerse serio, erguido, lo veo que a cada rato mueve la pelvis, qué pasa con el bailarín”, se preguntó la conductora.

Pero eso no fue todo. Barboza también mencionó algunos nombres de las mujeres de “Esto es guerra” que le parecen antipáticas. “Rosángela Espinoza es chinchosita y Ducelía Echevarría no se queda atrás, podemos hacer una competencia entre los dos”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Esto es guerra: Rafael Cardozo es suspendido