La conductora de ‘América Espectáculos’, Jazmín Pinedo, se puso en la piel de Janet Barboza, luego que esta última se molestara porque la asesora de imagen, Nicole Akari, asegurara que no le gustó el vestido que usó en la boda de Valeria Piazza.

Y es que, Janet Barboza no soportó las críticas que la asesora de imagen hizo hacia su vestido en el programa ‘América hoy’ y mandó a la pausa comercial, despidiendo de manera abrupta a Nicole Akari, quien había ido para criticar los trajes que las conductoras y otras figuras de la TV usaron.

Tras este episodio, sus compañeros de conducción, como Ethel Pozo, Brunella Horna y Edson Dávila, le pidieron que se disculpe con la invitada, pero Barboza hizo oídos a esta indicación.

Ante este comportamiento, Jazmín Pinedo reconoció que no se quedaría callada tampoco porque tal como le recordó Choca Mandros también es picona.

“Si tienen un invitado, que es un panelista, que te dirá las cosas al fresco, entonces (no te puedes picar)”, señaló Choca en ‘Más espectáculos’. Y Jazmín respondió: “Viene alguien, se para frente tuyo, te dice algo que no te gusta, ¿le tiene que hacer el amén? No... Yo no soy la más indicada para decir eso”.

Choca entre risas contestó: “No, tú te picas así nomás, el primer día que empezó el programa, miren lo que pasó”. Recordando que Jazmín protagonizó dimes y diretes con Magaly Medina a pocos días de su estreno como conductora de “Más espectáculos”.