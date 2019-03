Jennifer Lopez ya tiene su primera candidata para dama de honor y es Ellen DeGeneres

El anuncio de su compromiso ha dado la vuelta al mundo. La cantante Jennifer Lopez volverá a vestirse de novia, esta vez para unir su vida a la de Alex Rodriguez, luego que este le entregara un impresionante anillo de compromiso. La noticia fue compartida en Instagram y tras esto, Ellen DeGeneres se anunció como dama de honor.

Y es que JLo etiquetó en su publicación a la comediante y presentadora estadounidense quien no dudó en responder con mucha emoción.

“Sí, seré tu dama de honor”, escribió Ellen DeGeneres en la fotografía donde Alex Rodriguez toma la mano de Jennifer Lopez luciendo el anillo de compromiso. Ambas celebridades mantienen una gran relación de amistad y la cantante ha visitado el set de su programa 'The Ellen DeGeneres Show' en más de una ocasión donde han demostrado la buena química que tienen.

JLo no etiquetó a su prometido en la importante publicación sino a la popular presentadora estadounidense. (Foto: Instagram) JLo no etiquetó a su prometido en la importante publicación sino a la popular presentadora estadounidense. (Foto: Instagram)

El ex beisbolista estadounidense también compartió la grata noticia indicando que “ella dijo sí” y los mensajes de felicitación no tardaron en llegar. Estas no fueron unas simples vacaciones para la pareja, pues luego de dos años de relación han decidido comprometerse.

Jennifer Lopez, intérprete del éxito ‘El anillo’, ya luce uno nuevo en la mano tras cantar en más de una ocasión “y el anillo pa’ cuándo”.

La celebridad prepara así su cuarto matrimonio. El primero fue con Ojani Noa en febrero de 1997, pero terminó en enero del siguiente año. Luego se casó con el bailarín Chris Judd en 2001 y duró tan solo un año.

En 2004 Jennifer Lopez y el salsero Marc Antonhy se casaron, se convirtieron en padres en 2008 y luego de siete años acabaron con el vínculo matrimonial. Ahora le toca el turno al amor de su vida, Alex Rodriguez.