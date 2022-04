El conductor de televisión, Jesús Alzamora y su esposa María Paz Gonzales-Vigil anunciaron hace unos días que están a la espera de su segundo hijo, pero esta maravillosa noticia tiene una historia de lucha con un final feliz.

Así lo contaron Jesús y María Paz en su canal de YouTube ‘La lengua’, donde ambos decidieron revelar que tuvieron que ser parte de un procedimiento de fertilidad para ser padres por segunda vez. Además, de detallar todo lo que eso implicó emocionalmente para ambos.

María Paz reveló que esperaba quedar embarazada por segunda vez e intentaron todo el 2019, pero no pudieron. Reveló que su hermano, quien es astrólogo le recomendó pedir ayudar a un Centro fertilidad.

“El proceso que hemos tenido ha sido duro, no porque seamos nosotros sino porque un tratamiento de fertilidad involucra un sacrificio enorme de la familia, pero sobre todo de mi esposita o de la mujer que va a cargar esa vida y que por algún motivo está complicándose en venir, y en verdad fuiste una campeona y lo quiero decir públicamente. Sin tí no la hacíamos”, señaló el también escritor.

Jesús y la culpa

“El 2020 llegó la pandemia y todo lo complico... la pasamos bastante mal... El 2019 tuve paperas, orquitis, pancreatitis y hay mitos que si te da paperas de grande te da infertilidad... Cuando no pasaba (que quedara embarazada) yo pensaba tal vez tenía que hacer algo para que se solucione y viví con esa idea que había algo en mí que debía que corregir”, contó Jesús Alzamora, quien creía que esa situación era su culpa.

María Paz contó que recurrieron a su ginecólogo y se sometió a cuatro inseminaciones en el 2020, pero lamentablemente no quedaron embarazados.

“Hicimos cuatro (intentos), pero me venía la regla y era no...”, señaló entre lágrimas la modelo y una amiga le recomendó al médico ginecólogo Rafael Escudero para que la ayudara a quedar por fin embarazada.

Fecundación In Vitro

María Paz contó que se colocó entre 10 a 15 inyecciones de hormonas, tomaba vitaminas, un polvo para la fertilidad, entre otras cosas, para poder realizar la aspiración de óvulos que salió de forma exitosa.

”Me sacaron 25 óvulos, de los que se fecundaron 16... luego el médico me dijo que solo dos de los 16 era buenos”, señaló María Paz, hasta que el 07 de febrero a las 11 y 45 realizaron la fecundación in vitro. Luego tuvieron que esperar con mucha ansiedad unos días para conocer la noticia que esperaron durante tres años: “estaban embarazados”.