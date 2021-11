La conductora del reality de competencia ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel contó que vivió una noche de terror cuando casi se ahoga en la playa de Máncora debido a que se le ocurrió correr tabla sin conocer la corriente del mar norteño.

Así lo reveló la popular ‘Mamá leona’ en la sección ‘#Elpeorsusto’ del programa sabatino ‘Estás en todas’ conducido por Natalie Vértiz y Choca Mandros.

“Mi peor susto fue hace un par de año cuando llegué a Máncora y metí a correr tabla sin conocer el mar de Máncora. Casi me ahogo. Era de noche, la corriente me jaló para un costado, yo no veía las olas que venían. Llegaba la racha de olas y lo que hacía era zambullirme y que mi barriga toque la arena, luego volver a subir, venía otra ola hacía lo mismo, hasta que salí”, contó Johanna.

“Se me fue la tabla obviamente, fue horrible, la verdad es que yo pensé que me iba a morir... Bien divertida fue mi experiencia”, recordó San Miguel.

Para olvidar el susto de aquella noche, la actriz contó la vez en la que se fue a surfear a la Playa Peñascal y se le rompió la pita de tabla y se le escapó la tabla, pero pasó algo inesperado.

“Estaba corriendo en Peñascal, se me rompió la pita y se fue mi tabla, y allí las olas son grandes, sin embargo, de pronto veo a un churro, un papacito entrar con su tabla trayendo la mía, era un brasilero y casi se me cae el bikini. Y me dijo: ‘Toma tu tabla’ y dije: ‘toma lo que tú quieras’”, señaló entre risas la conductora.

