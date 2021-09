Los integrantes del reality ‘Esto es guerra’, Angie Arizaga y Jota Benz protagonizan un tierno romance que ya lleva ocho meses muy sólidos, tanto así que ya tienen planes para casarse e incluso tener hijos.

Sin embargo, Jota confesó, en una entrevista tras participar en las grabaciones de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, edición que se verá este domingo a las 7 de la noche, que su relación ha pasado por muchas cosas antes de consolidarse.

“Siento que llegué en un momento perfecto a su vida y ella también, a la mía. Siempre conversamos de este tema y nos emocionamos bastante cuando hablamos de esto porque no ha sido fácil, pero todo ha valido la pena”, señaló Jota Benz.

“Mucha gente no sabe, pero hemos pasado por bastante, somos de los que menos exponen las cosas en televisión, pero nos ha tocado vivir bastante, pero ella ha sabido entenderme como yo la he sabido entender a ella”, agregó el combatiente.

Sobre su participación en el programa de cocina conducido por Ethel Pozo y Yaco Ezkenazi donde participó junto a su hermano Gino Assereto, señaló haberlo pasado muy bien debido a que sabe cocinar.

“La pasamos muy bien, me sentí muy bien de ser parte del programa y de su buena onda. Yo sé cocinar, Gino, también, mi mamá siempre nos enseñó a saber desenvolvernos en lo que sea. En la cocina sí me defiendo y lo que no sé, lo busco, hoy por hoy, todo está en Internet”, expresó Jota, quien enfrentó junto a Gino a Angie Arizaga y su hermana Evelyn.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Natalia Salas y su novio cuentan detalles de la pedida de mano

Natalia Salas y su pedida de mano