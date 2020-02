Samantha Aguilar

‘Vivo por Elena’, ‘Salomé’, ‘Una familia con suerte’, ‘Porque el amor manda’, ‘Velo de novia’ son solo algunas de la lista de exitosas telenovelas que ha producido el mexicano Juan Osorio, quien por estos días se encuentra en Lima promocionando el musical que protagoniza su hijo Emilio Osorio- fruto de su relación con la cubana Niurka Marcos- y que presentará en Lima este 8 de febrero, en el Centro de Convenciones María Angola. Este concierto desprende de los personajes de la telenovela ‘‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’, que aborda la historia de ‘Aristemo’, una pareja de homosexuales. En entrevista con El Comercio Juan Osorio conversó de su amplia trayectoria y sus deseos de grabar una telenovela en el Perú.

‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’ es la secuela de la telenovela ‘Mi marido tiene familia’, y que tiene como tema principal la homosexualidad ¿Cómo es que decide apostar por este tipo de contenido considerando que muchas de las telenovelas mexicanas son machistas?

Hemos tomado un tema que no es fácil de aceptar, pero el público lo ha recibido muy bien porque ha habido gran identificación y eso nos ha favorecido. ¿Sabes qué pasa? Es que teníamos que apostar por algo que existe, no puedes ocultar algo que está sucediendo. Nosotros estamos abordando este tema y dándolo con mucho respeto.

¿Fue un riesgo atreverse a ello?

Sí, pero gracias a esta propuesta muchos chavos han podido ir donde sus papás y decirles que son homosexuales. Para mí ha sido una experiencia muy ‘padre’. Los personajes de los dos chicos gays, se fueron dando en la primera telenovela ‘Mi marido tiene más familia’, y fue el mismo público que iba pidiéndome que se quedaran juntos. Yo soy de las personas que escucha mucho lo que dicen los televidentes. La gente se comenzó a volver loca con la posibilidad de que podían ser pareja.

Dice que escucha mucho lo que dice el público ¿Será esa una de las razones de su éxito?

Probablemente, me gusta escuchar, y en muchas cosas les hago caso. Agarro lo que creo que me conviene, y así voy terminando las telenovelas. Lo que no va funcionando lo quito, y no me interesa.

¿Considera que esta historia de amor homosexual hubiera funcionado hace diez o veinte años?

Yo toqué el tema del homosexualismo en ‘Salomé’, con el actor Rodrigo Vidal, cuando lo hicimos la gente me atacó mucho, y claro, no funcionó. Ahora es diferente hay más apertura, pero eso no significa que el machismo haya acabado.

Emilio Osorio, su hijo coincidentemente es el protagonista de esta telenovela ¿Es cierto que tuvo que ir al psicólogo para asumirlo?

Yo lo veo normal, pero al ser mi hijo, me cambió la mentalidad. Yo pensaba: ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que bese a otro hombre? ¿Y qué tal si me decía bésalo tu primero papá?

¿Los prejuicios que podía tener sobre los homosexuales cambiaron cuando hizo esta telenovela?

Yo no tenía prejuicios. Jamás me atrevería a faltarles el respeto o crear un conflicto que no me corresponde.

¿En la actualidad en qué momento se encuentran las telenovelas?

Las novelas, telenovelas nunca van a desaparecer. Hay que saber narrar, y aterrizar el contenido, combinarlo con cultura y así funciona. Ahora estoy haciendo ‘Soltero con hijos’, a diario la ven 4 millones de personas. Es mucho ráting, la gente sigue viendo telenovelas.

¿Qué piensa cuando le dicen ‘El Rey Midas’ de las telenovelas?

No me la creo. Día a día hay que reinventarse, hay que saber escuchar a los jóvenes, en mi equipo trabajo con mucha gente joven. El día que deje de producir, si merezco algún nombramiento me lo dará el público.

¿Qué le gusta al público?

Le gustan mucho las novelas familiares, la comedia, porque la ve como a una fuga, la gente no quiere ver cosas sangrientas, porque eso lo están viviendo en la calle.

¿Con qué actor o actriz se siente muy cómodo trabajando?

Fernando Colunga y Silvia Navarro me gustan mucho. También Gabriel Soto, es un chavo buena onda, sencillo y muy identificado con el pueblo.

A propósito de Gabriel Soto, hace poco tras su separación de Geraldine Bazán, ha estado como que, en boca de todos, ¿Usted conversa con ellos sobre sus temas personales?

Hay que tener una disciplina, un código de respeto al público. La gente no entiende si es tu vida o personaje, no hay que decepcionarla porque el personaje es el que va a convivir con el público y eso es sagrado. Si converso y les explico esto.

En ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’ participa el actor peruano Marco Zunino ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Marco Zunino es un actor que me recomendó a Ximena Ruiz Rosas, es muy carismático y profesional, pienso que su carrera la ha hecho en base a mucho esfuerzo y lucha. Es una persona sencilla que lucha por sobresalir. Ojalá podamos trabajar más proyectos juntos.

¿Ha podido ver lo que ofrecen las producciones peruanas en cuanto a telenovelas?

Si he visto. Creo que la producción de telenovelas peruanas está resurgiendo con nuevas propuestas, está reinventándose en un momento donde tiene mucha competencia de países como: Brasil, México y hasta Turquía. Yo pienso que Lima tiene un mar maravilloso, hace un rato venía recorriéndolo, para fotografía tiene una temperatura increíble, es una ciudad con muchos atributos, es por eso que parte de mi próxima telenovela (La Nocturna) la grabaré en Perú. Aun no puedo dar muchos detalles, porque todavía ni he elegido a los actores que la protagonizarán.

Hace un momento recordó que también produjo ‘Salomé’, telenovela que tuvo como protagonista a Edith González. Su fallecimiento paralizó México.

Su partida fue muy dolorosa para todos. Fuimos amigos de muchos años, la amistad con ella empezó desde antes que nazca su hija Constanza. Ella estuvo en un proceso por el que luchó mucho. Hay un momento donde tienes que aceptar y saber vivir con el cierre de ciclo, no es fácil para cualquier ser humano, pero en esta vida estamos de paso.

Poco se sabe, pero usted también trabajó con ‘Chespirito’, y nada menos que en el capítulo donde ‘El Chapulín’ viaja a Acapulco ¿Qué significado tiene esto en su carrera?

Roberto Gómez Bolaños me invita a hacer locaciones en Acapulco, a hacer la logística, y claro lo hice con mucho placer. Ver cómo dirigía y escribía los libretos era grandioso. En la vida real era una persona muy parecida a la que actuaba: Sencillo, bromista. Le gustaba hacer caricaturas, era muy inteligente, sensible, un comediante innato.

En una entrevista comentó que el retiro de la producción está en sus planes ¿En cuánto tiempo estima que sucederá?

En cinco años quiero retirarme, y por una razón. Me faltan unos años para alcanzar la tercera edad, deseo vivirla con calidad, tengo muchos viajes pendientes, y mi intención es hacer un team de escritores, enseñar a las nuevas generaciones todo lo que he aprendido, trascender de esa manera, darles las herramientas a los productores del futuro. No me quiero morir sin lograr esos sueños.

Podría decirse que ha tenido una vida de telenovela: Ha tenido un matrimonio con Niurka Marcos lleno de excesos, infidelidades, se le acusó de consumir drogas y hasta hace poco lo golpearon y asaltaron en su propia casa

(Risas) Es cierto, mi vida ha sido de altibajos. Respecto a Niurka, creo que a veces los adultos nos equivocamos, el día de hoy tenemos una bonita relación, respeto por nuestro hijo. Fui afortunado de tener una relación con ella. Queremos darle a Emilio, una gran orientación, no malos ejemplos, a pesar de que tengamos nuestras diferencias.

Las bioseries están de moda, basta mencionar la de Luis Miguel que fue un boom… ¿Cuál es su opinión?

Son una novedad, una gran competencia para las telenovelas. Si vamos a hablar de la de Luis Miguel, fue una novela corta, en la que hablaban de si murió su mamá, si se metió en drogas, la única verdad la sabe Luis Miguel, pero ahí también hay ficción. Las bioseries están teniendo mucha acogida, pero todavía hay canales de televisión que apuestan por lo tradicional, con un público más conservador.

¿Ha pensado en hacer alguna?

Si en algún momento llego a hacer una me gustaría que sea de un deportista, sea futbolista o boxeador.

¿Quizás una de su amiga Laura Bozzo?

Laura es mi amiga, pero creo que es muy polémica. No me gustaría hacer una bioserie de ella porque me saldría muy cara, hay que blindarla y sacarla con seguridad de todos lados. Honestamente en México no la quieren.

Fue muy lamentable el accidente que ocurrió con los dos actores de Televisa Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera que fallecieron mientras ensayaban en exteriores ‘Sin miedo a la verdad’ ¿Cuál es su opinión al respecto?

Opino que es una desgracia para la empresa, la producción y especialmente para la familia de los actores, que son respaldados por la empresa tras este tipo de accidentes. Esto en su momento puede pasarle a un técnico, piloto, y claro, por supuesto se debe tener todo tipo de seguridad, pero ha sido un accidente.