Juliana Oxenford acaba de comunicar a todos sus seguidores que “esta noche se despide” del programa “90 Central”. La periodista aprovechó para agradecer a todas las personas que la apoyaron.

“Hoy cierro un año y también un ciclo en @Latina_pe. Esta noche me despido de #90Central. Me voy agradecida por la experiencia, el reto y la gente maravillosa que conocí. Gracias sobre todo al público por convertir el espacio en uno de los más vistos del canal. Nos vemos 6.55″, escribió desde Twitter.

Los fieles seguidores de Oxenford se pronunciaron. “Eres una gran profesional. Lo mejor para ti”, “Siempre es bueno cambiar de aíres”, “A donde vayas sabemos que triunfarás”, fueron algunos de los comentarios hacia Juliana.

Pero fue en su cuenta de Instagram donde Juliana Oxenford amplió su mensaje dirigido a todos sus seguidores en las redes sociales.

“Hoy es mi último programa en 90 central. Me voy de Latina dejando grandes amigos y llevando conmigo tres años de aprendizaje. No ha sido fácil hacer un programa en un horario tan peleado y competitivo. Sin embargo, logramos generar un espacio diferente y demostrar que también era posible crear un noticiero con un nuevo estilo. Así me voy, satisfecha y contenta. Me despido agradeciendo al canal por el enorme reto. Es momento de cerrar un ciclo y seguir creciendo”, sostuvo.

La conductora de televisión finalizó su mensaje agradeciendo a los televidentes y deseándoles un próspero 2020. “Quisiera mencionar a todos, pero temo olvidarme de alguien. Gracias a todos y -sobre todo- gracias a cada uno de los televidentes que ahora mismo están leyendo esto. Es el público el que nos permite sobrevivir en un medio tan difícil como la televisión. Gracias, mil veces gracias. Ya les contaré que viene ahora. Nos vemos pronto, muy pronto. ¡¡¡Feliz 2020 para todos!!!”, concluyó.