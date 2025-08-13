En un fallo histórico para su caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia contra su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi. La sentencia incluyó su detención inmediata y su inclusión en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

El veredicto se dio a conocer en los Tribunales de Campana, donde la fiscalía había solicitado 20 años de pena y el abogado de Prandi, Javier Baños, había reclamado 50 años, el máximo legal posible. Tras escuchar la condena, Prandi, que aguardaba en una sala contigua junto a su abogado Fernando Burlando y su pareja Emanuel Ortega, se quebró en llanto y tuvo que recibir asistencia médica.

Según el expediente judicial, los abusos comenzaron luego del nacimiento del primer hijo de la pareja y se intensificaron con el tiempo. Prandi relató que Contardi ejercía un control total sobre su vida: la alejó de sus seres queridos, le prohibió conducir, le cambió el número de teléfono y la sometía a amenazas constantes, incluso utilizando su rol como pai de la religión umbanda para intimidarla.

Entre los hechos denunciados se encuentran agresiones físicas, amenazas de muerte y humillaciones verbales, además de impedir que sus padres conocieran a su segundo hijo hasta que cumplió cuatro años. Frases como “Si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” o “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona” formaron parte del hostigamiento que sufrió la conductora durante años.

La causa se inició en 2021, dos años después de su separación, y tras un largo proceso judicial, la justicia determinó la culpabilidad de Contardi, quien ahora deberá cumplir casi dos décadas en prisión.