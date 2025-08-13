Claudio Contardi fue encontrado culpable de abuso sexual agravado y violencia psicológica contra la actriz Julieta Prandi. (Foto: Composición)
Claudio Contardi fue encontrado culpable de abuso sexual agravado y violencia psicológica contra la actriz Julieta Prandi. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

En un fallo histórico para su caso, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi a 19 años de prisión por agravado y violencia contra su exesposa, la modelo y conductora . La sentencia incluyó su detención inmediata y su inclusión en el Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

LEE: Jean Paul Santamaría denuncia a Angie Jibaja por presunta violencia psicológica

El veredicto se dio a conocer en los Tribunales de Campana, donde la fiscalía había solicitado 20 años de pena y el abogado de Prandi, Javier Baños, había reclamado 50 años, el máximo legal posible. Tras escuchar la condena, Prandi, que aguardaba en una sala contigua junto a su abogado Fernando Burlando y su pareja Emanuel Ortega, se quebró en llanto y tuvo que recibir asistencia médica.

Según el expediente judicial, . Prandi relató que Contardi ejercía un control total sobre su vida: la alejó de sus seres queridos, le prohibió conducir, le cambió el número de teléfono y la sometía a amenazas constantes, incluso utilizando su rol como pai de la religión umbanda para intimidarla.

Entre los hechos denunciados se encuentran agresiones físicas, amenazas de muerte y humillaciones verbales, además de impedir que sus padres conocieran a su segundo hijo hasta que cumplió cuatro años. Frases como “Si fueras hombre, no te dejo un solo hueso sano” o “No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona” formaron parte del hostigamiento que sufrió la conductora durante años.

MÁS: “El chavo del 8″ en streaming: lista de capítulos disponibles en Netflix

La causa se inició en 2021, dos años después de su separación, y tras un largo proceso judicial, la justicia determinó la culpabilidad de Contardi, quien ahora deberá cumplir casi dos décadas en prisión.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC