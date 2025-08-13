El empresario gastronómico Claudio Contardi fue condenado este miércoles a 19 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual agravado y reiterado contra su exesposa, la actriz y modelo argentina Julieta Prandi, en hechos ocurridos entre 2015 y 2018, después del nacimiento de su segundo hijo.

La sentencia, dictada por un tribunal bonaerense, incluyó la orden inmediata de detención de Contardi. El juicio, que comenzó la semana pasada, contó con testimonios de peritos, profesionales de la salud mental de la denunciante y allegados que confirmaron la violencia sufrida.

Julieta Prandi y su exesposo Claudio Contardi. (Foto: Redes sociales)

Prandi no estuvo presente durante la lectura del fallo, pero ingresó luego a la sala junto a su pareja, el cantante Emanuel Ortega, su abogado Fernando Burlando y un grupo de familiares y amigos. Entre aplausos y abrazos, la actriz se mostró profundamente emocionada y llegó a descompensarse, por lo que debió recibir asistencia.

En sus primeras declaraciones tras el veredicto, Prandi expresó: “ Les agradezco de todo corazón en nombre de todas las víctimas de violencia y abuso. Esto tiene que marcar un precedente. Espero que a partir de ahora esto cambie, porque en el medio las víctimas desisten o las matan. Hay demasiados femicidios”.

Visiblemente aliviada, agregó: “ Siento que hoy empiezo a vivir. Es la segunda etapa de mi vida, en la que puedo elegir y ser feliz. Ahora podré salir a la calle sin mirar si hay un auto sospechoso o alguien que quiera llevarse a mis hijos ”.

Sobre la pena impuesta, Prandi afirmó: “Creo que está bien. Podría ser más, incluso de por vida, pero lo importante es que la Justicia le dio una condena ejemplar y se lo llevaron preso. Necesitaba darle un cierre a todo esto”.

La actriz también envió un mensaje a quienes forman parte del entorno de víctimas de violencia: “A mis amigos, que se dieron cuenta de lo que pasaba y no pudieron sacarme, les digo que lo intenten siempre ”.

Finalmente, recordó a su pareja con emoción: “Emanuel es mi compañero de vida y mi sostén, además de mis hijos. Hoy cumplimos cinco años de relación, es nuestro aniversario. Es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme ”.

Por su parte, el fiscal Christian Fabio había solicitado 20 años de prisión, mientras que el equipo legal de Prandi pidió 50 años por la gravedad de los hechos. En su alegato final, Contardi negó los cargos y aseguró que nunca abusó de la actriz.