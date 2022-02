La conductora de televisión, Karen Schwarz se defendió de las críticas que señalan que no deja hablar a su compañero de conducción Nicolás Galindo en el programa de imitación ‘Yo soy: nueva generación’ que se transmite por Latina.

El pasado lunes 31 de enero el actor Nicolás Galindo, recordado por su papel antagónico en la novela ‘Luz de Luna’, y Karen Schwarz asumieron la conducción de este nuevo espacio de entretenimiento, pero en solo una semana la exMiss Perú empezó a recibir críticas en redes sociales por supuestamente no dejar hablar a su partner.

Si embargo, Karen Schwarz tomó las críticas con humor y no se le ocurrió mejor forma de aclarar la situación que realizando un video para sus historias de Instagram cuando el conductor estaba siendo maquillado.

“Todo el día se echa polvos en la cara, todo el día, todo el día. Oye dicen que no te dejo hablar, ¿es eso cierto? No sé eso dicen, ¿Te dejo hablar o no?”, se escucha decir a la conductora.

De inmediato, Nicolás Galindo contestó: “Solo me ayudas, eres maravillosa”. Y la bella madre de Cayetana y Antonia agregó: “Ya saben, para la gente que dice que no lo dejo hablar. Sí lo dejo hablar, por supuesto que sí”.

Karen Schwarz a Nicolás Galindo tras críticas

