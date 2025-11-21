Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: perfil, desempeño y balance de una participación que sorprendió al Perú

Karla Gabriela Bacigalupo llegó a Miss Universo 2025 con un perfil que destacaba por su madurez profesional y trayectoria diversa. Modelo, actriz, productora y con formación académica en administración, la representante peruana se plantó en Tailandia con una propuesta que combinaba solvencia escénica y un mensaje social trabajado, algo poco frecuente en un circuito donde la juventud suele dominar.

Durante los días previos al certamen, Bacigalupo mostró una presencia sostenida en las actividades oficiales, conectando con medios internacionales y reforzando su perfil de candidata sólida. Su dominio del inglés, su comportamiento frente a cámaras y su capacidad para sostener discursos concisos le permitieron posicionarse entre los nombres comentados en la región. En encuentros con la organización y apariciones públicas, exhibió disciplina y carisma, dos elementos que suelen influir en la evaluación integral de cada delegada.

Desfile en traje típico: Bacigalupo exhibe su vestuario inspirado en el Huascarán, una propuesta cultural que destacó por su narrativa visual y simbolismo andino. | Foto: AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA

En la ronda preliminar —que incluyó traje típico, traje de baño y el desfile en gala— Bacigalupo confirmó ese rendimiento. Su traje típico, inspirado en la imponencia del Huascarán, se convirtió en uno de los momentos más replicados por medios peruanos: por su impecable confección, la narrativa cultural que proponía y su porte al presentarlo. En traje de baño, mantuvo una ejecución limpia, técnica y segura, considerada por páginas missológicas como una de las mejores presentaciones sudamericanas de la noche. En gala, optó por un estilismo elegante y maduro que reforzó su línea estética.

Pese a esa recepción positiva, el resultado final tomó por sorpresa a buena parte del público peruano: Karla Bacigalupo no ingresó al Top 30. La eliminación reveló la naturaleza impredecible del certamen, donde la combinación de criterios técnicos, preferencias del jurado y la elevada competitividad internacional terminan moldeando decisiones que no siempre coinciden con la percepción pública. Aun así, su participación generó un notorio respaldo en redes sociales y reforzó su imagen como figura mediática con proyección social.

La representante peruana en su presentación de traje de baño, mostrando dominio escénico y ejecución técnica en una de las rondas más observadas del certamen. (Foto: Difusión)

Una noche retadora

Más allá del resultado final, la participación de Karla Bacigalupo permite identificar una serie de elementos que marcaron su desempeño en Tailandia. A partir del seguimiento de especialistas, páginas missológicas y de la cobertura de El Comercio —con la periodista de moda Luciana Villegas, el fashion content creator Stefano Ayubu, la modelo y Miss Perú 2011 Natalie Vértiz y el creador de contenido Kewin “Kiwi” Navarro— presentamos aquí una breve síntesis.

A FAVOR:

Una primera gran impresión

Bacigalupo mostró seguridad y control corporal durante la presentación del traje típico donde resaltó entre las diversas propuestas de otras representantes.

Un causa representativa

Comentadores del circuito missológico resaltaron que su perfil —que combina trayectoria profesional, proyectos sociales y un traje típico inspirado en símbolos peruanos— aportó coherencia narrativa a su participación, un elemento que cada vez tiene mayor peso en la presentación de candidatas.

Buena visibilidad mediática.

En Perú, su campaña recibió amplio apoyo de prensa, especialistas y seguidores del certamen. Esa presencia constante en redes y medios locales ayudó a consolidar su imagen como una de las representantes con mayor seguimiento de la región.

Karla Bacigalupo en las actividades previas del concurso, donde interactuó con otras delegaciones y participó en sesiones oficiales de prensa y fotografía. (Foto: Difusión)

EN CONTRA:

Una edición especialmente competitiva

Analistas internacionales coincidieron en que esta edición reunió a candidatas con alta preparación escénica y propuestas muy marcadas, lo que elevó el estándar general y redujo los márgenes de error entre quienes avanzaban o quedaban fuera.

Diferencia entre la recepción pública y la evaluación técnica

Aunque su presentación fue bien recibida por el público y comentadores en redes, el criterio del jurado puede priorizar aspectos específicos —entrevista, impacto social, narrativa global— que no siempre coinciden con la respuesta del público.

Ausencia de un “momento definitorio”

En certámenes muy reñidos, suele marcar diferencia un instante de alto impacto durante las preliminares —ya sea en pasarela, entrevista o storytelling—. Aunque Bacigalupo mostró solidez, no habría tenido un momento particularmente decisivo que tampoco estuvo acompañada de una solida pasarela.

Karla Bacigalupo durante el desfile previo al anuncio del Top 30, en la última presentación evaluada antes de conocerse la clasificación semifinal. (Foto: Difusión)

Un cierre inesperado

Los resultados preliminares —basados en la entrevista privada, el desfile en traje de baño y la presentación en traje típico— no fueron suficientes para que Karla Bacigalupo ingresara al Top 30. Su puntaje no fue divulgado públicamente, siguiendo el procedimiento habitual de Miss Universo, por lo que únicamente se conoce el resultado final: su no clasificación en la primera ronda eliminatoria. Este desenlace se produjo en una edición especialmente amplia, con más de 130 participantes compitiendo por las mismas plazas.

En perspectiva histórica, la posición del Perú en Miss Universo ha mostrado variaciones significativas durante la última década. El país clasificó al Top en 2016 (Top 13), 2019 (Top 10), 2020 (Top 3), 2022 (Top 16), 2023 (Top 10) y 2024 (Top 12), mientras que quedó fuera en 2017, 2018 y 2021. Un factor recurrente en varias de las participaciones exitosas es que muchas representantes peruanas regresaron al certamen tras competir previamente en concursos internacionales, acumulando experiencia adicional. En el caso de Bacigalupo, esta fue su primera participación en Miss Universo, un dato que la diferencia del perfil competitivo de algunas clasificaciones previas del país.