La conductora del programa ‘Mujeres al mando’, Karla Tarazona aclaró que ella y su esposo el empresario Rafael Fernández no donaron víveres malogrados por Navidad.

La pareja fue parte de una celebración por fiestas de fin de año en Ventanilla y las madres de la zona los acusaron de regalar kits nutricionales que tenían alimentos malogrados. Tarazona y Fernández no se quedaron callados y se defendieron.

“Nosotros no repartimos kits nutricionales, lo que repartimos fueron víveres, canastas con productos. Nos quieren hacer responsables de algo que no hicimos nosotros. Los kits nutricionales son del Gobierno regional, y tenían que haberlo repartido hace una semana”, explicó Karla Tarazona.

“Lo que dicen las mamás es que les aplazaban la fecha. Ya no es responsabilidad de nosotros. Lo que nosotros prometimos fueron canastas con víveres”, dijo Tarazona al El Popular.

Karla Tarazona sorprendió al revelar que las autoridades no le permitieron entregar personalmente las canastas a los pobladores de la zona, ya que ellos estaban empadronados.

“Nosotros llegamos con los camiones y ni siquiera nos ayudaron a descargar las cosas. Yo con mi esposo y treinta personas más tuvimos que hacerlo, y se puso todo en una explanada. Ellos tenían un padrón con su gente y sabían a quién tenían que darle porque es algo muy masivo”, agregó.

“Yo no repartí nada de canastas, solo las bajé. Rafael y yo les decíamos por qué no la entregan rápido y decían: Hay que respetar el padrón... Jamás entregaría algo malogrado. No es la primera vez que entrego donaciones. (...) No voy a dejar que me echen la culpa en algo que no tengo nada que ver”, aseveró.

El esposo de la conductora de TV Rafael Fernández explicó que ellos donaron 1500 canastas, pero no kits nutricionales y lamentó que por querer ayudar salieron “trasquilados”.

VIDEO RECOMENDADO

Giselo trolea a Janet con viaje de su novio

Giselo trolea a Janet con viaje de su novio https://www.americatv.com.pe/noticias/