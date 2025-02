La exbailarina Katty García, de 31 años, que actualmente radica en los Estados Unidos, reapareció para conversar sobre su presente y madurez, luego de varios años alejada de las polémicas y escándalos mediáticos.

Al ser entrevistada por el diario Trome, García respondió sobre su lejano conflicto con la también exmodelo Shirley Arica, asegurando que ya no guarda resentimientos.

“No le tengo rencor, ni fastidio. Si me la encuentro, no nos vamos a saludar con un beso en el cachete, pero la saludaré”, afirmó, mostrando una postura conciliadora.

García, quien se alejó de la farándula en 2016, recordó su paso por la televisión y cómo ha cambiado con el tiempo. “Uno es chiquilla, aprendes que esas cosas funcionan en la tele, pero todo bien, nunca le deseo el mal a nadie”, expresó.

Además, mencionó que extraña algunos aspectos de la televisión: “Hace poco recordaba mis momentos en ‘Bienvenida la tarde’, era una terapia, me cargaba de energía”.

Sobre su presente en EE.UU., García reveló que emprendió en el sector de limpieza. “Hace dos años hice una empresa de limpieza. Yo siempre he sido bien chamba, nada me avergüenza porque empecé vendiendo cebiche”, comentó.

A pesar de las dificultades, aseguró que logró salir adelante. “No es fácil, he tenido mucha suerte porque la busqué. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando, decidí emprender y tener una familia”, añadió.

Por otro lado, también habló de su relación con Lucho Cuéllar, excantante del Grupo 5, indicando que no vive del pasado. “Le deseo lo mejor, que le vaya bien. [...] No vivo recordando los malos momentos, las cosas pasan”, afirmó.

Finalmente, la exmodelo reflexionó sobre su crecimiento personal. “Sí, he madurado”, afirmó, subrayando que, por encima de todo, su prioridad es su familia.

Actualmente, está casada con Karim Vidal y tiene dos hijos. “Estoy casada con una mujer que me hace feliz día a día. Tengo dos hijos hermosos que me llenan de orgullo”, escribió su esposa en redes sociales en 2023, como parte del Día del Orgullo LGTB.