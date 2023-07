En el día de su cumpleaños, el actor estadounidense Kevin Spacey ha sido absuelto de los nueve cargos por delitos sexuales de los que fue acusado. Tras 12 horas de deliberación, el Juzgado decidió declararlo “no culpable”.

A sus 64 años, el actor recibió entre lágrimas la absolución del Tribunal de la Corona de Southwark, que lo liberaba de los cargos que enfrentaba por los presuntos delitos que cometió durante su labor como director del teatro Old Vic en Londres durante el 2004 y 2013.

La versión de las supuestas víctimas de Spacey

Cabe precisar que, durante el juicio llevado en el Reino Unido, el juez escuchó la versión de cuatro hombres que habían denunciado a Spacey.

El primero indicó que Spacey le agarró la entrepierna y sus genitales cuando iban en un vehículo por una autopista, generando así que pierda el control del auto. Kevin comentó que fue una relación consensuada y negó el accidente.

El segundo demandante comentó que Spacey le hizo varios comentarios sexuales mientras lo sujetaba contra una pared en un evento de la caridad en el 2005. El tercer denunciante, indicó que el actor le hizo tocamientos indebidos en un pub cuando este andaba borracho. Spacey negó la agresión, pero lo calificó como una torpeza en medio de la borrachera.

La cuarta denuncia que tuvo Spacey implicaba un delito sexual grave, ya que el demandante indicó que terminó en el departamento del actor inconsciente, cuando se despertó el actor le practicaba sexo oral.

MÁS INFORMACIÓN: Kevin Spacey recordó sus inicios como actor al declarar en su juicio por cargos de abuso sexual

Kevin Spacey quedó absuelto de la acusación de Anthony Rapp

La absolución de estos nueve cargos representa una victoria más para Kevin Spacey, ya que el actor ganó también una demanda en su contra por $ 40 000 000, que hizo el actor Anthony Rapp, quien lo acusó en el 2017 de haberlo agredido sexualmente a los 14 años.

Cabe precisar que esa denuncia, derivó en más acusaciones contra Spacey, las cuales opacaron su trayectoria artística con cancelaciones, entre las más llamativas, su salida de la serie “House of Cards”, de Netflix.

“Pero sé que hay mucha gente que está lista para contratarme en el momento en que me absuelvan de estos cargos en Londres. Tan pronto como eso suceda, están listos para mover hacia adelante. Los medios de comunicación han hecho todo lo posible para convertirme en un monstruo, pero de la gente no he recibido nada más que cariño”, comentó Spacey días antes de su absolución.