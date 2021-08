La actriz e influencer, Korina Rivadeneria aseguró que sí se merecía ganar la corona del reality ‘Reinas del show’ que conduce Gisela Valcárcel, tras semanas de recibir críticas porque se especulaba que era la favorita del show.

Así lo dijo a la prensa tras ser coronada como la reina de la noche y dejar atrás a Jazmín Pinedo, Carla ‘Cotito’ Rueda, Leslie Moscoso y Milena Zárate, quien quedó en segundo lugar.

“Juro por Dios que con toda la avalancha de comentarios que había yo no sé por qué sentí que no me lo iban a dar y cuando me la dieron me siento súper bien porque siento que lo merezco realmente. A toda esa gente que decía todas esas cosas, lo merezco porque la he luchado, porque me he esforzado desde la primera temporada hasta hora y aquí estoy al fin después de tanta lucha”, señaló Korina Rivadeneira muy emocionada.

Una de sus preocupaciones era Milena Zárate, a quien consideraba una de sus rivales más duras por el tiempo que dedicaba a los ensayos. “Milena es la que me sacó canas verdes, si el día tiene 24 horas ella ensayaba 20 horas al día y me tenía asustada porque sus bailes son espectaculares también, pero la lucha es la lucha y aquí estoy”, confesó la actriz.

Korina Rivadeneira reconoció que si no ganaba esta temporada iba a participar una vez más hasta llevarse la copa. También agradeció la presencia de su madre quien la fue a apoyarla y contó que ahora dedicarás más tiempo a su esposo, Mario Hart porque quiere tener otro bebé pronto.

VIDEO RECOMENDADO

Gran final de “Reinas del Show”: los bailes de gala de las tres finalistas del reality

Estas fueron las tres presentaciones de Korina Rivadeneira en la gran final de “Reinas del Show”.