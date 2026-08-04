Laura Huarcayo y Tula Rodríguez rechazaron la violencia sexual contra las mujeres tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz. | Foto: América TV (Captura) / Facebook / Composición EC
Laura Huarcayo y Tula Rodríguez rechazaron la violencia sexual contra las mujeres tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz. | Foto: América TV (Captura) / Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes, “Mande quien Mande”, programa de América TV conducido por Laura Huarcayo y Tula Rodríguez, anunció la suspensión del ‘casting’ para encontrar a la nueva voz de La Bella Luz, debido a la denuncia presentada por Naldy Saldaña, anterior vocalista del grupo, contra su exdirector musical, César Sánchez Chavesta.

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