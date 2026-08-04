Este martes, “Mande quien Mande”, programa de América TV conducido por Laura Huarcayo y Tula Rodríguez, anunció la suspensión del ‘casting’ para encontrar a la nueva voz de La Bella Luz, debido a la denuncia presentada por Naldy Saldaña, anterior vocalista del grupo, contra su exdirector musical, César Sánchez Chavesta.

“Desde ‘Mande quien Mande’ nosotros condenamos tajantemente el comportamiento del director musical de la orquesta La Bella Luz. Ninguna mujer tiene que soportar ningún tipo de acoso bajo ninguna circunstancia”, enfatizó Huarcayo.

Tras ello, explicó que, por respeto a la denunciante y a las participantes del ‘reality’, la producción decidió cancelar la siguiente fecha del ‘casting’, agregando que posteriormente emitirían un comunicado oficial.

Por su parte, sumándose a las palabras de Huarcayo, Tula en nombre del programa, pidió que “las investigaciones lleguen hasta el final”. “Y cuando decimos final, si es que alguien tiene que pagar, tiene que estar preso”, manifestó.

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¿Qué pasó con Naldy Saldaña?

De acuerdo con Naldy Saldaña, quien reveló su denuncia en ‘Magaly TV la Firme’, Sánchez Chavesta ya venía acosándola durante las giras de la agrupación desde inicios de año.

Sin embargo, el hecho más grave ocurrió el 19 de junio, durante un ensayo en San Juan de Lurigancho, cuando, según su testimonio, el acusado la abordó a la fuerza para besarla sin su consentimiento. El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron posteriormente difundidas.

Tras lo ocurrido, Saldaña acudió a las autoridades para presentar una denuncia, además de comunicar el incidente a los dueños de La Bella Luz, Óscar Custodio y Pilar Torres, a quienes, según señaló, les pidió apoyo.

No obstante, afirmó que la respuesta de los empresarios fue minimizar la situación al indicarle que “tenía que superarlo poco a poco” y continuar trabajando junto a su presunto agresor.

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Ante la falta de garantías de seguridad y respaldo, el 21 de julio de 2026, Saldaña anunció su salida definitiva de la orquesta. En ese momento, no reveló los motivos de su retiro, aunque advirtió que respondería ante versiones falsas sobre su decisión.

Tras revelarse el caso en medios, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Sánchez Chavesta y dictó medidas de protección de urgencia para resguardar la integridad física y psicológica de Naldy.

Por su parte, el grupo comunicó la separación definitiva de Sánchez Chavesta de todas sus funciones, expresando respaldo a la cantante. A este pronunciamiento se sumaron varias integrantes de la orquesta como Anely Dávila, Mackeily Luján, Fernanda Urbina y Ariana Gonzáles.

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