La modelo peruana Laura Spoya hizo una importante revelación acerca de su eliminación en “El gran chef: Famosos”.

“Yo cocino muy bien, he cocinado siempre. Toda la competencia me fue espectacular, casi nunca me sentenciaban”, indicó la influencer.

Como se recuerda, Spoya participó en la segunda temporada del reality, sin embargo, a pesar de haber convencido en varias ocasiones al jurado con sus platillos, fue eliminada.

¿Por qué Laura Spoya fue eliminada de “El gran chef: Famosos”?

Por ese motivo, durante una entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva, la exreina de belleza, compartió el motivo por el que disminuyó su desempeñó en el concurso gastronómico.

“Yo no lo doy todo para que no me duela si pierdo, pero entendí que así no es la vida. Cuando estaba en la semana final, pensé: ‘Ya estoy a nada de ganar este concurso, pero puede que pierda, hay muchas posibilidades de que pierda. Seguro lo harán mejor que yo’. Se me metió ese chip”, relató Spoya.

En otro momento de la conversación, la ex Miss Perú, añadió que se autosaboteó porque dudó de sus habilidades para la cocina. “Me pasa cada vez que me va bien (...) Huyo completamente”, indicó.