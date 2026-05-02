Resumen

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Familiares y amigos acompañan el féretro de Pompinchú, que es velado en la sala Paracas del Ministerio de Cultura. Foto: Cesar Bueno/@photo.gec
Familiares y amigos acompañan el féretro de Pompinchú, que es velado en la sala Paracas del Ministerio de Cultura. Foto: Cesar Bueno/@photo.gec
Por Redacción EC

El mundo de la comicidad popular está de luto tras la partida de Alfonso González Mendoza, conocido artísticamente como ‘Pompinchú’.