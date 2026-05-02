El mundo de la comicidad popular está de luto tras la partida de Alfonso González Mendoza, conocido artísticamente como ‘Pompinchú’.

El comediante falleció en el Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre, luego de permanecer nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una fibrosis pulmonar que se complicó tras una intervención quirúrgica en la cadera.

Su hermano Ray González y otros familiares lo recuerdan como un hombre unido a su familia. Ray pidió a sus seguidores a que no olviden su legado artístico: “Yo solo pido que lo recuerden, nada más... porque fue un gran cómico”, dijo para RPP

Su familia siempre lo recordará como uno de los artistas cómicos más resaltantes de la televisión en la década de los 90’.

Armando Angulo Carbajal, conocido como la Chola Cachucha, también acompaña el féretro de Pompinchú, quien dedicó sus últimos años a vender golosinas de forma ambulatoria.

Otro de los personajes que llegaron al velatorio fue Roy Roger Sandoval Pérez, conocido artísticamente como “Cotito”, reconocido y destacado humorista de los cómicos ambulantes, que saltaron a la fama en los años 90.

Sus compañeros de tablas acompañan a Alfonso González Mendoza, quien será sepultado este domingo en el cementerio Los Sauces, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“La familia lo recuerda como un buen hermano, como un hermano bien unido. Siempre iba a la casa, llegaba, apoyaba a su sobrino, siempre le daba su propina, lo educaba y todo eso era”, declaró Ray.

“Me siento muy triste e impactado con tan terrible noticia vuela alto amigo y compañero”, escribió Armando Angulo al enterarse de la muerte de su amigo y compañero. Él, Cotito y otros compañeros acompañan el ataúd de Pompinchú.