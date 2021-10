“Love is in the air”, la famosa telenovela turca que se ha convertido en una obsesión para millones de espectadores, ya tiene fecha de estreno para el final con la emisión del decimoquinto capítulo de su segunda temporada. Será en noviembre cuando podamos saber cómo acaba por fin la historia de amor entre Eda y Serkan.

En España, la segunda temporada se emite de forma exclusiva en Divinity, donde está funcionando de maravilla. El rodaje de la serie ya ha llegado a su fin, pues tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin han confirmado a través de sus redes sociales que ya habían concluido su trabajo en la producción turca.

¿CUÁNDO SERÁ EL FINAL DE LA SERIE?

Si Mediaset España continúa subiendo capítulos a su plataforma de pago al mismo ritmo con que lo hace actualmente, todo indica que llegaríamos al capítulo 162 el próximo viernes 12 de noviembre. Es decir, veremos su final quizá antes de lo que nos habíamos imaginado.

EPISODIOS DE “LOVE IN THE AIR” EN DIVINITY

En el canal de televisión español privado que pertenece al grupo Mediaset los episodios se ajustan a 30 minutos, por lo que el final de la novela turca puede llegar un poco más tarde que en la plataforma de pago. Esto podría ocurrir a mediados de noviembre. La fecha exacta aún se desconoce.

LA SERIE DE MAYOR ÉXITO DE DIVINITY

“Love is in the Air” es la emisión más vista dentro de la franja horario de Divinity, por lo que se ha convertido en su serie de más éxito. Sin duda, un gran éxito de audiencia. Además, en internet también se ha producido el mismo fenómeno. Cabe destacar que la exitosa telenovela es el contenido más visto en Mitele en lo que va de año.

Eda comienza a observar la relación entre Serkan y Kiraz, el vínculo padre e hija es inevitable. (Foto: MF Yapım)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IN THE AIR”?

Titulada originalmente “Sen Çal Kapimi”, esta novela turca nos cuenta la historia de Eda, una chica con una vida difícil que sueña con llegar a ser arquitecta paisajista. Después de mucho luchar, tiene que posponer un viaje para ayudar a su tía. Ella le echa la culpa de lo ocurrido a Serkan, un cotizado soltero que antepone su trabajo a todo los demás. Pronto, la relación entre ellos cambia y poco a poco se van enamorando, aunque se nieguen a admitirlo.

HOMENAJE A LOS FANS DE LA SERIE

En homenaje al apoyo incondicional que “Love is in the Air” recibe de los fans, Divinity decidió reemitir los bölüms originales de la ficción en el fin de semana desde el sábado 25 de septiembre, a las 15:45 horas. En Turquía, donde la serie ya finalizó el pasado 8 de septiembre, los capítulos venían teniendo una duración de entre 120 y 140 minutos, mientras que en el canal femenino de Mediaset España emite capítulos de entre 30 y 40 minutos.

La ficción es un fenómeno televisivo de éxito internacional: el pasado 8 de septiembre su episodio final se convirtió en el más tuiteado en la historia registrando más de 8,4 millones de tuits y convirtiéndose en trending topic en Turquía y en más de una treintena de países.

“LOVE IS IN THE AIR”: DÓNDE VERLO Y HORARIO

“Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España en el horario de las 18:30 horas. Pero, si quieres seguir la historia de amor de Eda y Serkan, de manera online y en directo, deberán conectarse a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que tiene todos los capítulos que se han visto hasta ahora y adelantos especiales de las próximas entregas.