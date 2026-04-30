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Después de superar un grave problema de salud, la cantante criolla compartió que vivió una ‘experiencia divina’ que contribuyó a su recuperación | Foto: Joel Alonzo (@photo.gec)
Después de superar un grave problema de salud, la cantante criolla compartió que vivió una ‘experiencia divina’ que contribuyó a su recuperación | Foto: Joel Alonzo (@photo.gec)
Por Redacción EC

La cantante criolla Lucía de la Cruz confirmó que su exesposo, Luisito Caycho, le brindó apoyo económico para la compra de medicamentos durante su reciente y delicado estado de salud, que se originó por una infección severa que la mantuvo hospitalizada.

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