La cantante criolla Lucía de la Cruz confirmó que su exesposo, Luisito Caycho, le brindó apoyo económico para la compra de medicamentos durante su reciente y delicado estado de salud, que se originó por una infección severa que la mantuvo hospitalizada.

Pese a que su matrimonio con Caycho, conocido como ‘El Chamaco’, duró solo dos meses y fue calificado por ella misma como una “travesura”, la relación actual entre ambos es de amistad sólida.

De ese modo, reveló que el apoyo de su expareja fue concreto durante su recuperación post-hospitalaria. “Me mandó mi propina para mis pastillas y eso me hace sentir muy bien”, afirmó en un podcast de Trome.

Lucía de la Cruz y 'Luisito' Caycho. (Foto: Difusión)

Refiriéndose al vínculo con el ahora empresario, De la Cruz explicó que el fin de su unión legal se debió a una falsa paternidad atribuida a Caycho en aquel entonces, concluyendo que no eran el uno para el otro en el plano sentimental.

No obstante, sentenció que valora el gesto actual de su excompañero, quien se mantuvo pendiente de su evolución de salud pese a la distancia, pues se encuentra radicando en España, y el tiempo transcurrido desde su separación.

Lucía de la Cruz, la reconocida cantante criolla de 78 años, fue trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora en Lima por una grave descompensación asociada a su diabetes. La artista permanece internada en estado delicado acompañada por sus hijos, lo que ha generado la cancelación de sus presentaciones, incluido su esperado concierto por sus 61 años de trayectoria musical.

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Por otro lado, aclaró que su internamiento no se debió a problemas cardíacos o un derrame como se especuló inicialmente, sino a una infección vaginal grave, que luego empeoró al punto de requerir oxígeno constante.

Sin embargo, describió haber vivido una experiencia espiritual que cambió su perspectiva de vida. Según su testimonio, sintió una presencia divina y escuchó un mensaje que le otorgaba una nueva oportunidad. “He vuelto a nacer”, sentenció.

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