Cathy Sáenz y Rodrigo González vienen protagonizando un enfrentamiento público luego que la exfigura de Latina criticara el desenvolvimiento de la conductora de “Mujeres al mando” en la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

La última en referirse a la pelea entre ambas figuras públicas fue Magaly Medina, quien lamentó que la exproductora de “Esto Es Guerra” utilice un tema tan serio como la violencia contra la mujer para defenderse de los cuestionamientos.

“Juaaat. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo la opinión y la crítica son considerados violencia contra la mujer? Si no quieres escuchar lo que se piensa de ti, vete detrás de cámaras, que es de dónde nunca debiste salir ¡He dicho!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, la presentadora de “Mujeres Al Mando” rompió en llanto y contó que estaba siendo atacada en redes sociales y que había recibido amenazas de muerte a través de Whatsapp.

“No he querido llegar a este momento. He recibido muchos insultos de gente que no me conoce, pero que está siendo incitada por el odio de otra persona... Yo antes era llamada ‘Candy Mamacha’ y ahora soy llamada ‘La chusca Sáenz’. Uno no puede aguantar más, nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre”, manifestó entre lágrimas la conductora de Latina.

Cathy Sáenz reveló ser víctima de amenazas de muerte a través de WhatsApp