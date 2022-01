La periodista y conductora de televisión, Magaly Medina viajó hasta España con su esposo, el notario Alfredo Zambrano para celebrar el Año Nuevo 2022.

Así lo dio a conocer Medina en su cuenta oficial de Instagram, para sus más de un millón de seguidores, donde publicó un video muy romántico en la que podemos ver a la periodista más enamorada que nunca.

El video inicia con un beso entre Medina y su esposo Alfredo Zambrano, luego podemos ver a Alfredo cantando y la periodista mirándolo llena de amor. Al final bailan juntos y se cantan muy enamorados.

“¿Listos para recibir un nuevo año? Quedémonos con los mejores recuerdos, las mejores experiencias vividas en este 2021 y agradezcamos por poder haberlas vivido. ✨Preparémonos a recibir el 2022 porque estoy segura, será mucho mejor. ¡Feliz año!“, escribió en sus redes sociales.

Como se recuerda, la pareja superó una breve separación, se reconciliaron y meses después renovaron sus votos matrimoniales en Cartagena junto a un grupo pequeño de amigos y familiares.

“Si me da la gana de festejar cinco años de casada, pues lo festejo. Hay gente que le molesta, pero qué vamos a hacer si le molesta a la gente. Yo no hago lo que la gente quiera que haga. Yo hago lo que a mí me nace del forro, toda la vida lo he hecho y lo seguiré haciendo”, explicó Magaly Medina en su programa tras renovar sus votos.

“Soy una mujer independiente y mi marido me secunda en mis locuras, es igual de loco que yo, igual de cursi y huachafo que yo. Y nos encanta”, agredió la conductora.

VIDEO RECOMENDADO

‘La Chilindrina’ y su mensaje tras contraer Covid-19

Chilindrina y su mensaje