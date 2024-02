Magaly Medina criticó, en la última edición de ‘Magaly Tv: La firme’, el panel que se armó en ‘Esto es guerra’ para analizar la entrevista a Pamela Franco en ‘Mande quien mande’. La periodista se mostró indignada con la invitación de un grupo de personalidades e integrantes del programa, quienes se negaron a opinar sobre ‘la vida privada de otros’.

“De una manera diferente tuvo un inicio ‘Esto es guerra’, ¿qué tiene que ver ‘Esto es guerra’ poniendo las declaraciones de Pamela Franco y sentar un panel de gente de lo más absurda, una mezcla de lo más bizarra? De los que estaban ahí, para supuestamente analizar la entrevista del mediodía”, dijo Magaly.

“Yo me pregunto: ¿qué hacían las ‘Chola Chabuca’ ahí, qué hacía Michel Soifer, con qué autoridad moral la sientan a ella. Qué puede saber este parrillero, ¿de qué puede hablar? y los dos, Renzo Schuller y Cristian Rivero ahí sentados diciendo que se sienten muy incómodos de hacer esto, que a ellos no les parece”, agregó.

Por otro lado, la conductora mencionó que a los conductores Christian Rivero y Renzo Shuller se les veía incómodos de opinar sobre la entrevista de Pamela Franco. Magaly resaltó que no se puede obligar a nadie hacer algo en contra de sus principios.

“Los dos se dan golpes de pecho, ¿acaso la productora los obligó a sentarse ahí? A mí nadie me puede obligar, hay una cuestión de conciencia, a mí no me puede decir un productor, no me puede decir mi jefe lo que yo tengo que hablar, por lo que yo tengo que decir”, mencionó.

“No me pueden obligar a hacer una cosa que va en contra de mis principios. Lo que haces es, te paras y le dices que pongan a otro, pero yo no salgo. ¿Para qué se sientan si les incomoda? Si él dice que no raja, no puede meterse, que va contra su religión, que va contra su moral, sus buenas costumbres, y el otro, bobo también, que no sé qué hace ahí parado, es un ente. Desde el primer día, Christian Rivera se ve incómodo con las otras dos agarrándose de las mechas”, terminó diciendo.