La conductora del programa de espectáculos ‘Magaly TV, la firme’, Magaly Medina presentó en la última edición de su programa a las dos exparejas del cantante Antonio Cartagena, Vanessa Tenorio y Roxana Valiente, quienes le exigen se responsabilice económicamente por sus hijas.

Vanessa Tenorio piden al cantante de salsa que cumpla con la manutención de su pequeña hija. Mientras Roxana Valiente exige al intérprete se someta a la prueba de ADN para que certifique que él es el padre de su hija.

“Estoy esperando que se dé ese bendito ADN para que se pueda comer sus palabras. Me estoy controlando como mamá”, dijo impotente Roxana Valiente.

Ante esto, la periodista se dirigió Antonio para invitarlo a someterse a la prueba de ADN de forma gratuita debido a que los gastos correrían por cuenta del programa.

“Antonio Cartagena si tú dices que no es tu hija, no tienes nada que temer, te pagamos la prueba si no tienes plata. El programa te paga la prueba, vamos y te la pago. Hazte la prueba de ADN”, expresó Medina.

“Si ustedes deciden hacerle la prueba de los cromosomas a las niñas para callarle la boca a este señor (y comprobar que son hermanas), acá la producción del programa igual se lo pagamos”, agregó la periodista indignada.

