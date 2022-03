Luego que el padre de Ethel Pozo saliera en diversos medios de comunicación exigiendo apoyo económico por parte de su hija y de Gisela Valcárcel, la periodista Magaly Medina se pronunció visiblemente indignada por la actitud de Jorge Pozo a la que calificó de “vil chantaje”.

Durante la última emisión de ‘Magaly TV, la firme’ la periodista aseguró que Jorge Pozo se acercó a la producción de su programa para decir “cosas interesantes” de Gisela Valcárcel. Sin embargo, Magaly aclaró que no le dará cabida en su programa al padre biológico de Ethel Pozo.

“Creo que Ethel Pozo se ha criado bajo la batuta de la madre, una madre soltera, que trabajó duro y parejo para sacarla adelante con ayuda de su madre y sus hermanas. El padre biológico el que aportó solo una parte para que esa criatura venga al mundo y que después de firmarle nunca más la ayudó para mí no es padre”, expresó Medina.

“A un padre biológico no se le puede llamar padre, quien no te crió no es tu padre, quien no estuvo contigo en tus noches de enfermedad, quien no tuvo que salir para conseguir un poco de leche, quien no se mató para darte educación, si no fue ese hombre antes, yo no sé con qué cara este señor viene a exigir a los medios su presencia”, señaló indignada.

Medina aseguró que jamás se prestaría para los “juegos inmundos” de la expareja de Gisela Valcárcel debido a que detesta a “los irresponsables”. Y remarcó estar en desacuerdo que exija ayuda como si se lo mereciera. Aseguró que Pozo no necesita “chantajear a su hija” y usando los medios de comunicación para pedir ayuda porque eso habla de su “catadura moral”.

Además, reveló que el padre de Ethel estaba dispuesto a llorar en televisión, a ir hasta Pachacamac, donde graba Ethel Pozo, o donde estuviera la conductora de ‘América hoy’ para hacer un show. “Nosotros no nos vamos a prestar para eso”.

Magaly Medina aplaudió el esfuerzo que hizo Gisela Valcárcel para sacar adelante a su hija sola y expresó que jamás “enlodaría” a la animadora por eso. “Yo reconozco que tenemos grandes diferencias nunca será mi amiga, pero respeto lo que hizo por su hija, que no me gusta como anime es diferente. (Ethel Pozo) es una chica de bien, profesional, madre de sus hijas, que se gana a la vida decentemente, y no va a venir alguien aprovechador a decir si no me das plata, salgo en medios y hablo todo, eso es vil chantaje, así que no voy a hacer eco de este señor, espero que nadie en la televisión lo haga”, sentenció la periodista.

