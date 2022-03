La conductora de espectáculos Magaly Medina se pronunció sobre el posible ingreso de Renzo Schuller al reality de competencia ‘Esto es guerra’. Aseguró durante la última emisión de ‘Magaly TV, la firme’ que el comediante no es una persona que tenga simpatía.

“Renzo Schuller sin Gian Piero Díaz no es nadie, ese debe ser un rumor mal intencionado, cómo van a poner a Renzo Schuller allí (en Esto es guerra). Yo no lo creo, eso debe ser de alguien que quiere bajarles los bonos (a EEG). Renzo y Gian Piero era una dupla donde siempre he pensado que el más talentoso era Gian Piero Díaz, el otro era su complemento... Renzo no es una persona que tenga simpatía”, expresó Magaly Medina.

La conductora de televisión aseguró que prefiere ver a la dupla conformada por Johanna San Miguel y María Pia Copello, a pesar de las pullas que se mandan en cada programa.

“Creo que Johanna San Miguel es la que seguirá. María Pía tiene otros intereses, se dedica a sus redes sociales, pero Johanna y Renzo, ¿cómo será? Johanna, que tiene más cancha como comediante, porque ha hecho stand up comedy, va a barrer el piso con el otro, no va a poder, ella es más rápida que Renzo Schuller”, comentó la periodista.

Magaly Medina aseguró que Renzo y Gian Piero eran una buena dupla juntos, pero serados perdieron. “Solos perdieron muchísimo. Incluso Gian Piero también perdió, ellos valían por dos”.

