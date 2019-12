A través de sus redes sociales, Magaly Medina salió a defenderse de las críticas que ha recibido en los últimos días luego que una persona se quejara de su receta para preparar pavo que compartió en su canal de YouTube.

Cabe mencionar que días atrás, una oyente de Radio Capital llamó a dicho medio para hacer pública su queja de que su cena navideña se vio estropeada tras seguir los tips de la figura de ATV.

Ante la ola de cuestionamientos, Magaly envió un contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. “Si compro un pavo que no estaba en buen estado, ni el mejor de los aderezos podía haber cambiado el sabor. Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”, señaló la periodista.

Pero lo que ha llamado la atención de los usuarios es que pese a defender su receta del pavo navideño, Medina decidió eliminar el video de su canal de YouTube. Sin embargo, en sus stories de Instagram, explicó los motivos por los que finalmente terminó sacando el clip y prometió a sus seguidores sorprenderlos con nuevos platos hechos a base de pavo.

“Parece que algunas personas, no a todas, no le quedó bien la receta del pavo, de repente se saltearon, por ejemplo, no secaron el pavo, lo dejaron muy húmedo o la mantequilla no la trabajaron bien. En todo caso, no quiero tener esa receta visible para ustedes. Cuando vuelva de estas cortas vacaciones que me voy a tomar, les voy a enseñar hacer otra receta de pavo. A mí el pavo me queda muy rico”, señaló.

Magaly Medina promete nueva receta con pavo tras críticas de sus fans (Video: Instagram)