Manuel Gold contó en una entrevista para el comunicador Luis Carlos Burneo, de “La Habitación de Henry Spencer”, que el viral protagonizado en 2013 se grabó con el fin de promocionar la serie web “Los Cinéfilos” del director Gonzalo Ladines.

El video titulado “El chico de los subtítulos”, en donde su personaje reclama a un vendedor de películas el doblaje y la falta de subtítulos de la franquicia Rápidos y Furiosos, fue una parodia de otro viral famoso conocido como “El loco de la mayonesa”.

“En realidad no era una idea, era un chiste. No pretendía que sea real. Yo dije de broma: ‘¿has visto ese video? sería increíble que lo hagamos de esta manera…’, me dijeron: ‘Hagámoslo’”, dijo el actor sorprendido.

¿Cómo se grabó el video viral?

Durante la entrevista, Gold narró que al momento de grabar el video en el C.C. Polvos Azules, solo hizo una toma y no lo repitió por timidez, ya que los comerciantes empezaron a preocuparse. “Échenle agua”, decían ante el ímpetu de su actuación.

Asimismo, el actor enfatizó que el propósito del video era que el público conociera la serie web que protagonizaba junto a Guillermo Castañeda, sin embargo, ese objetivo se perdió y fue tomado solo como un video de humor.

Un viral que llegó muy lejos

Finalmente, Manuel señaló que ese video tuvo más visibilidad a nivel nacional e internacional que sus propias películas u obras de teatro.

“Juntas todas las películas que, obras de teatro, comerciales, series de TV y no llega a (tener los números de vistas que tuvo ese video)”, añadió.

¿Qué es la serie web Los Cinéfilos?

Fue una miniserie que empezó a transmitirse por YouTube en el 2013. El proyecto estaba dirigido por Gonzalo Ladines y protagonizado por los actores Guillermo Castañeda y Manuel Gold.

La serie trataba acerca del día a día de los personajes y su amor por el cine. En la producción participaron actores como Miguel Iza, Pietro Sibille, César Ritter, Anahí de Cárdenas y otros.

El último capítulo se emitió en 2016 siendo recordado hasta la fecha por los fans, quienes aún esperan el retorno del proyecto.

¿Quién es Manuel Gold?

Es un actor peruano de 37 años que se hizo conocido por su papel de «Rocky» Rivera en la serie de televisión Los del Solar. Ha protagonizado películas nacionales como La Luz en el Cerro, Como en el Cine y Rocanroll 68.