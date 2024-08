La periodista Manuela Camacho denunció que Hialmar Laynes nuevamente ha vuelto a enviarle amenazas, pese a que fue sentenciado a cinco años de prisión suspendida. La comunicadora indicó que evalúa la posibilidad de abandonar el país para proteger su vida y la de sus seres queridos.

En diálogo con ‘Ocurre Ahora’, Camacho resaltó el agotamiento emocional y físico que ella y las otras víctimas han experimentado. Señaló que se han visto obligadas a cambiar su vida por completo.

“Lamentablemente, sí [evalúo abandonar el país]. Nosotras [las víctimas] hemos tenido que cambiar por completo nuestra vida. Yo he tenido que cambiar mi rutina y alejarme de las personas que amo. Es una situación de sumo estrés postraumática, es una pesadilla. Este sujeto sigue escribiendo al día de hoy. Estamos esperando que la prisión suspendida se revoque”, dijo entre lágrimas.

Por otro lado, indicó que la jueza Emma Tambini Monge, quien permitió que Laynes Sánchez fuera liberado bajo prisión suspendida, le envió una carta notarial presuntamente porque ella ha vulnerado su honor.

“ He recibido una carta notarial que me ha enviado la jueza que emitió la sentencia de prisión suspendida alegando que el haber difundido esta sentencia, se han dicho argumentos no veraces y que yo habría mentido, y con ello manchado su honra”, señaló.

“Considero que tengo todo el derecho en manifestar mi disconformidad; y al saber lo que pudo suceder con mi caso, lo único que hice fue expresar mi opinión al respecto”, agregó.