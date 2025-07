Marcelo Tinelli, empresario, conductor y figura clave de la televisión argentina, expresó su profundo dolor ante la trágica muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, quien falleció el lunes 28 de julio en un accidente náutico en Miami. La pequeña, de apenas 7 años, era hija del productor Tomás Yankelevich y de la actriz Sofía Reca.

“ Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo”, escribió Tinelli en su cuenta de X (antes Twitter), visiblemente conmovido por la tragedia. El conductor, que mantiene una estrecha relación con la familia, también compartió un mensaje en Instagram: “ No sé expresar con palabras por todo lo que están pasando. Mi abrazo fuerte y todo mi amor”, donde etiquetó tanto a los abuelos como a los padres de Mila.

El accidente ocurrió en la bahía de Biscayne, Miami, cuando una barcaza de recolección de basura impactó contra un velero donde viajaban cinco niñas y una instructora de 19 años como parte del campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation. La colisión causó la muerte de Mila y de otra menor de 13 años, ambas argentinas. Otras dos niñas permanecen en estado crítico, según informaron autoridades locales.

CRIS IS MOI

Cris Morena junto a su nieta Mila Yankelevich. (Foto: Redes sociales)

Las seis tripulantes fueron trasladadas al Jackson Memorial Hospital, donde se confirmó el fallecimiento de las dos menores. El caso es actualmente investigado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), que busca determinar las causas exactas del siniestro.

La noticia ha sacudido a todo el mundo del espectáculo argentino, que ha comenzado a manifestar su dolor y solidaridad con la familia Yankelevich-Morena. Para Tinelli, cuya cercanía con Cris Morena y Gustavo Yankelevich viene de años de trabajo y amistad, el golpe ha sido especialmente duro. Su mensaje público no solo visibiliza la tragedia, sino que también refleja el impacto que ha tenido en todo el medio artístico.