La continuidad de María Pía Copello en el programa ‘Mande quien mande’ (MQM) estaría llegando a su fin. Según lo revelado por Magaly Medina en su espacio televisivo, la conductora solo permanecería hasta esta semana en el set de América Televisión.

El comentario surgió tras la difusión de una fotografía generada con inteligencia artificial, en la que Copello aparece junto a Carlos Vílchez y Mario Hart como niños de cinco años, acompañados del mensaje: “No importa lo que el futuro nos depare, nuestra amistad es para siempre”.

Publicación de María Pía Copello en su Instagram.

“¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Por qué María Pía estaría despidiéndose de sus compañeros de Mande quién mande? Porque nosotros nos hemos enterado que María Pía no estará la próxima semana en el programa. Creemos que esto es un hasta siempre ”, comentó Medina en ATV, aunque precisó que aún se desconocen los motivos.

En medio de los rumores, comenzaron a circular nombres de posibles reemplazos como Laura Huarcayo y Maricarmen Marín. Sin embargo, durante la edición del martes 16 de septiembre, Brenda Carvalho y Tula Rodríguez participaron en la transmisión en lo que fue presentado como un supuesto casting de conducción.

Laura Huarcayo podría ocupar el lugar de María Pía Copello en MQM. (Foto: Instagram)

La propia Copello, durante la emisión, comentó que su productor Marco Díaz ya estaría buscando a la figura que la sustituya en el programa. “Lo que sí me ha afectado y me duele el corazón, es que lo vi a mi productor muy atentito el día de ayer. Apenas esa noticia se difunde, él agarra y pone en su red social un video de la ‘Carlota’ cuando grabamos una promoción de hace 3 años y además colocó que se busca conductora ”, dijo la presentadora.

La propia Copello bromeó en vivo sobre la búsqueda de una nueva figura que acompañe a Carlos Vílchez y Mario Hart. (Foto: Instagram)

Incluso, en tono de broma, Copello increpó a su productor luego de que este se acercara a Tula Rodríguez y le diera un beso en la mejilla. “¿A ustedes les parece justo que una cosa así ocurra? Marco, ¿qué te he hecho?, ¿nos hemos llevado mal estos 3 años? No entiendo la verdad”, señaló entre risas.

Por ahora, ni América Televisión ni la propia María Pía Copello han confirmado oficialmente la supuesta salida, pero la incertidumbre crece entre los seguidores del programa.