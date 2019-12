Ivana Yturbe está internada en una clínica local. Días atrás, la modelo contó en el reality “Esto es Guerra” que no se encontraba bien de salud, motivo por el cual se estaba realizando diversos exámenes para obtener un diagnóstico.

En una entrevista con América Espectáculos, su compañero Mario Irivarren contó detalles sobre el estado de salud de Ivana y descartó que la modelo permanezca internada para no ir a las competencias del reality “Esto es Guerra”.

“(Está) Fastidiada por no poder venir a la competencia. Sentía que de una u otra manera la gente iba a pensar que era una excusa para no venir a competir, pero ni de cerca, un doctor de loco no te interna en la clínica”, reveló el chico reality.

Ivana afronta una infección intestinal que se ha presentado en varias ocasiones en este año. “Esta es la tercera o cuarta vez en el año", recordó Mario, y afirmó que “esta vez ya lo está tomando con un poco más de seriedad, está profundizando un poco más en el tema, le han hecho más exámenes”.

Asimismo, Mario contó que compraron pasajes para Madrid, donde esperan recibir el 2020; sin embargo, el viaje podría ser cancelado debido al estado de salud de la modelo.

“La finalidad de que esté internada y que le puedan hacer todos los exámenes es determinar la causa exacta de su malestar y poder tratarlo de aquí en lo que resta para el viaje, sino no se puede viajar”, enfatizó.

Mario Irivarren contó detalles sobre el estado de salud de Ivana Yturbe | VIDEO