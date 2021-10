Cada vez falta menos para conocer al ganador de una de las temporadas más exitosas de MasterChef Celebrity. Desde el Eje Cafetero de Colombia, los televidentes conocerán este fin de semana el nombre de los dos concursantes que, junto a Carla Giraldo y Frank Martínez, disputarán la gran final frente a las estufas para demostrar su evolución frente a los exigentes paladares de los jueces.

MasterChef Celebrity tendrá espacios especiales durante la transmisión en la noche del sábado y domingo con los mejores momentos de las celebridades en la cocina más famosa del mundo, y el lunes elegirá al ganador del reality que desató polémicas, comentarios y reacciones de los fieles seguidores del formato, quienes han disfrutado conociendo rostros nuevos de la farándula.

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS?

MasterChef Celebrity, del canal RCN, ha captado la atención de las familias colombianas que en las noches de los fines de semana siguen muy de cerca las competencias. En este fin de semana las celebridades tendrán una última oportunidad para demostrar todo lo que han aprendido a lo largo del programa. Estos son los finalistas: Carla Giraldo, Liss Pereira, Frank Martínez, Viña Machado y Gregorio Pernía.

#MasterChefCelebrity | Solo un plato maravilloso será el que ocupe el puesto en la gran final de la competencia en la cocina más importante del mundo😱🥰. Nos vemos MAÑANA desde las 8:00 p.m. https://t.co/kyE7bYZaT8 pic.twitter.com/i0wja0VCjj — Canal RCN (@CanalRCN) October 29, 2021

¿QUÉ DICEN LOS PARTICIPANTES?

Frank Martínez, el comediante paisa, uno de los finalistas de la competencia aseguró que “es muy emocionante poder estar en el grupo de los mejores cocineros. Yo llegué al programa, sabiendo que tenía mucho por aprender, pero no estaba seguro de que pudiera hacerlo. Ahora en esta etapa, lo veo y todavía es difícil creerlo, pero independientemente del resultado, lo que he ganado, además de conocimientos de cocina, es el cariño inmenso de la gente y eso ya me hace sentir un verdadero triunfador”.

En tanto, la actriz Carla Giraldo señaló que “no ha sido un camino fácil, pero llegar a la final es la recompensa al esfuerzo y la responsabilidad con la que he enfrentado esta competencia. Falta una prueba que tal vez va a ser la que menos errores permite y en la que tendremos la compañía de nuestra familia, que son un apoyo incomparable y que seguramente será una gran inspiración para lograr un plato digno de ser la nueva MasterChef Celebrity”.

JURADO HABRÍA FILTRADO NOMBRE DEL GANADOR

Estos rumores tomaron fuerza luego de que el chef Jorge Rausch, uno de los tres jurados del programa, publicara una historia en Instagram sobre una dinámica de preguntas y respuestas, en la cual sus seguidores le preguntaron su opinión sobre Frank Martínez. El chef respondió con una imagen del programa y aseguró: “Es fantástico”.

Además, escribió un mensaje que confundió a muchos: “Y ojo, ya es famoso y va a ser el más famoso de todos. (¡No diga que no se lo advertí!)”, auguró el chef, lo que fue tomado por algunos seguidores como unas pistas que sin darse cuenta filtró Rausch sobre Frank Martínez y que indicaría que sería el que elimine al resto de concursantes.

¿DE QUÉ TRATA MASTERCHEF CELEBRITY?

MasterChef Celebrity es un programa de televisión colombiano de competición gastronómica entre famosos. Se trata del tercer formato de la serie MasterChef en Colombia, luego de la emisión de dos temporadas del tradicional MasterChef y una de MasterChef Junior. El concurso es producido y emitido por RCN Televisión, y en la conducción se encuentra Claudia Bahamón.

MASTERCHEF CELEBRITY: LOS JUECES

Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría fungen de jueces en Mastercheft Celebrity que se ha convertido en uno de los programa más sintonizados durante los fines de semana en Colombia.

MASTERCHEF CELEBRITY: DÓNDE VER Y HORARIO

El famoso reality de cocina se emite tanto sábado como domingo desde las 20:00 horas Colombia por la señal de RCN. También se pueden ver los capítulos a través de la página web de Canal RCN.