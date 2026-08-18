La celebración estará marcada por la música, la salsa y la trayectoria de Melcochita como sonero, músico, compositor y productor | Foto: Difusión
La celebración estará marcada por la música, la salsa y la trayectoria de Melcochita como sonero, músico, compositor y productor | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El comediante y músico peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, celebrará sus 90 años con un homenaje salsero que reunirá a destacados artistas nacionales este sábado 26 de septiembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad.

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