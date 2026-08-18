El comediante y músico peruano Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, celebrará sus 90 años con un homenaje salsero que reunirá a destacados artistas nacionales este sábado 26 de septiembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad.

Bajo el nombre de “Los 90 de Melcochita: La despedida del sonero”, la celebración estará marcada por la música, la salsa y la trayectoria del artista como sonero, músico, compositor y productor.

El evento contará con la participación de artistas invitados como Camagüey, Brunella Torpoco, Son Tentación, Septeto Acarey, Alex Ramírez y César Vega, quienes ofrecerán un tributo especial al intérprete por sus nueve décadas de vida y su aporte a la música.

Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa a través de Teleticket | Foto: Difusión

“Los 90 de Melcochita: La despedida del sonero” iniciará a las 8:00 p. m. y busca reunir a seguidores del artista en una jornada dedicada a repasar su carrera y celebrar su legado en la salsa y el entretenimiento nacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket, con zonas habilitadas como Melcochita VIP a S/ 88, Sonero Box para cuatro personas a S/ 524 y Sonero Box para seis personas a S/ 786.